Sprzedaż alkoholu a oznaczenie GTU w nowym JPK_VAT z deklaracją

13 kodów GTU - tyle ich przewidział ustawodawca dla wybranych grup towarów i usług, których sprzedaż/świadczenie dokumentowane fakturami będą musiały być odpowiednio oznaczone w przekazywanych fiskusowi plikach JPK. Wśród takich grup towarowych znalazły się m.in. alkohole. Symbol GTU jednak nie zawsze tutaj trzeba będzie wskazywać.

Tylko dostawa towaru w postaci alkoholu podlega oznaczeniu odpowiednim symbolem GTU.

Ważne

Pola w ewidencji przewidziane dla kodów GTU dla danej faktury wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” przy odpowiednim GTU odpowiadającym kodom od 1 do 13, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. Kodu GTU nie przyporządkowuje się zatem do poszczególnych pozycji na fakturze. Struktura JPK przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów. Jeżeli zatem przykładowo jedna faktura dokumentuje sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych i wybranych urządzeń elektronicznych, zostanie ona oznaczona symbolami z grup GTU_01, GTU_04 i GTU_06.

Kosze upominkowe

Sprzedaż alkoholu w restauracji

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2020 r., w part. 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) wskazuje, że ewidencja sprzedaży (prowadzona od 1 października 2020 r.) dla dostawy napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - powinna zawierać nowe oznaczenie "GTU_01".Informacja taka musi znaleźć się przy tym nie tylko w rejestrze pozostającym u podatnika, ale także jednolitym pliku kontrolnym przekazywanym co miesiąc fiskusowi. Jeżeli zatem podatnik dokona sprzedaży alkoholu, co zostanie udokumentowane fakturą, ta winna zostać oznaczona dodatkowo GTU z kodem 1.Załóżmy teraz, że przedsiębiorca przygotowuje i sprzedaje kosze upominkowe. Faktura zawiera informację jedynie o tym, że sprzedany został taki kosz (upominkowy czy prezentowy). W koszu takim jednakże znajduje się m.in. alkohol. Czy wówczas sprzedaż kosza winna być oznaczona GTU_01?Aby wyjaśnić powyższą kwestię, należy odpowiedzieć na pytanie, czy w takim przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, czy też szeregiem jednostkowych dostaw towarów. Jak zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK (interpretację przedstawiliśmy w artykule Podatek VAT: Zestawy przekąsek to nie świadczenie kompleksowe - co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT winno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jeżeli jednak jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, to nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Z ekonomicznego punktu widzenia czynności nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną czynność kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.Organ wskazał, że z powyższym (świadczeniem kompleksowym) nie mamy do czynienia w przypadku sprzedaży zestawów przekąsek składających się z gotowych i zapakowanych fabrycznie produktów, które sprzedawca jedynie podzielił na takie zestawy.Podobnie, w ocenie autora, będzie w przypadku wskazanych wyżej koszy upominkowych. W przypadku ich sprzedaży nie mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym, a z szeregiem jednostkowych dostaw dokonanych w ramach jednej transakcji. W rezultacie jeżeli w takim koszu upominkowym (zestawie) znajdzie się alkohol, to faktura dokumentująca tę sprzedaż winna zostać oznaczona w JPK_VAT symbolem GTU_01.Na marginesie dodajmy, że w celu prawidłowego opodatkowania towarów znajdujących się w takim zestawie, na fakturze winna znaleźć się informacja, co dokładnie się na niego składa. W przeciwnym razie nie będzie bowiem możliwe przyporządkowanie właściwej stawki podatku dla danego towaruSytuacja wygląda zgoła inaczej, gdy sprzedaż/wydanie alkoholu następuje w ramach usługi gastronomicznej . Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, oznaczenie GTU_01 dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych a nie świadczenia usług. Jeżeli zatem alkohol jest wydany w ramach usługi gastronomicznej, to oznaczenia tego się nie stosuje.