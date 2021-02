Sprawozdania finansowe z podpisem elektronicznym? E-podpis dla JPK VAT.

Zarządzający firmami muszą radzić sobie z wieloma formalnymi obowiązkami. Jednym z nich jest dostarczanie do KRS sprawozdania finansowego. Jak wiele innych czynności, także ono przechodzi w pełni do formy elektronicznej. To jedyny kanał komunikacji udostępniony przedsiębiorcy. Tak też jest z plikiem JPK VAT. W bezpiecznym dostarczeniu dokumentów pomoże kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podpis elektroniczny: klucz do prowadzenia biznesu

Kwalifikowany podpis elektroniczny niezbędny do sprawozdań KRS Ten sposób rejestracji sprawozdań jest już wymagany ustawowo. Wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek składania sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej.

JPK VAT: jak złożyć jednolity plik kontrolny?

Kwalifikowanego podpisu elektronicznego: bezpieczny podpis elektroniczny to coraz częstszy standard w biznesowym życiu. Przy jego pomocy zarówno przedsiębiorcy, jak i ich pełnomocnicy będą mogli złożyć JPK_VAT.

bezpieczny podpis elektroniczny to coraz częstszy standard w biznesowym życiu. Przy jego pomocy zarówno przedsiębiorcy, jak i ich pełnomocnicy będą mogli złożyć JPK_VAT. Profilu Zaufanego: istnieje również możliwość złożenia JPK_VAT przy pomocy Profilu Zaufanego, który można utworzyć, korzystając np. z serwisu bankowości elektronicznej.

istnieje również możliwość złożenia JPK_VAT przy pomocy Profilu Zaufanego, który można utworzyć, korzystając np. z serwisu bankowości elektronicznej. Danych autoryzujących: złożenie JPK_VAT umożliwią również podstawowe dane na temat podatnika, w tym NIP/PESEL, imię i nazwisko oraz kwota przychodu osiągniętego w ubiegłym roku podatkowym.

Zestaw do podpisu elektronicznego CenCert Kwalifikowany podpis elektroniczny dostępny jest w wersji z czytnikiem lub tokenem. E-podpis ważny jest nawet przez 5 lat.

Sprawozdanie finansowe tylko elektronicznie

Kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

Profilu zaufanego,

Elektronicznego podpisu osobistego.

Podpis elektroniczny kwalifikowany także dla JPK_VAT Podatnicy VAT, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, już od października zeszłego roku swoje sprawozdania muszą składać na nowym dokumencie elektronicznym zwanym JPK_VAT z deklaracją.

Podpis elektroniczny sprawdzi się w każdej sytuacji

Chociaż pod względem formalnym konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest wyrażona wprost, jednocześnie jest on coraz częściej niezbędny, zwłaszcza w prowadzeniu większych podmiotów gospodarczych, którym zależy na wykorzystywaniu wszystkich szans, pojawiających się na ich drodze. Produkt niezwykle upraszcza czynności, które do tej pory wiązały się ze sporymi problemami i koniecznością poświęcania cennego czasu. Ułatwia także wiele procedur formalnych, takich jak składanie sprawozdania finansowego czy pliku JPK VAT. Jednocześnie na rynku dostępne są zróżnicowane narzędzia. Warto wybrać więc te, które cechują się największą użytecznością i pozwalają na uzyskanie dalszych oszczędności. Jednym z nich jest firmy Cencert, charakteryzujący się możliwością wyboru aż 5-letniego okresu ważności.JPK_VAT to jedna z nowości, której zadaniem jest uproszczenie sprawozdawczości i ograniczenie biurokracji związanej z rozliczaniem się z fiskusem. Jednocześnie jednak przedsiębiorcy często podchodzą do tego rozwiązania z pewną dozą nieufności, zauważając przede wszystkim poziom skomplikowania struktury plików i dokładanie im kolejnego obowiązku. Ustawodawca przewidział przy tym zestaw narzędzi, który ma znacznie uprościć ten proces. Samo składanie pliku kontrolnego jest natomiast możliwe przy wykorzystaniu:W praktyce przedsiębiorcy często decydują się na korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ponieważ ten znacznie ułatwia cały proces. W wielu przypadkach upoważniają również do wysyłki JPK_VAT pełnomocników (np. księgowych, doradców podatkowych), którzy również korzystają z tej intuicyjnej i w pełni bezpiecznej metody.Jednym z najważniejszych dokumentów, jaki ustawodawca zdecydował się przyjmować wyłącznie w formie elektronicznej, jest roczne sprawozdanie finansowe, które do KRS dostarczać muszą wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe. W tym celu konieczne staje się sporządzenie odpowiednio sformatowanego pliku XML oraz opatrzenie go odpowiednim podpisem. Ich znowelizowana lista weszła w życie 1 stycznia 2020 roku i obecnie można skorzystać z:Co ważne: sprawozdanie musi zostać podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, a w przypadku organów wieloosobowych elektroniczny podpis muszą złożyć wszystkie wskazane osoby.Jak widać, podpis elektroniczny sprawdza się w przypadku różnego typu zadań. Co ważne: gwarantuje także najwyższe bezpieczeństwo i coraz częściej jest po prostu biznesowym standardem. Posługują się nim również profesjonalni pełnomocnicy, odpowiedzialni za prowadzenie rachunkowości czy sporządzanie dokumentacji. Wbrew pozorom zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie musi również oznaczać wysokich kosztów: warto zwrócić przede wszystkim uwagę na zawartość zestawu, jego funkcjonalność oraz okres ważności: im dłuższy, tym większe oszczędności w tym zakresie. Stanie się przy tym jednym z podstawowych narzędzi w codziennej pracy, wyróżniającym się wysoką funkcjonalnością i – co najważniejsze – gwarantującym zdecydowanie większe bezpieczeństwo od innych metod autoryzowania dokumentów.