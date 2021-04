Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

Wypłata z zysku spółki komandytowej dotychczas była neutralna podatkowo - w tym także wypłacane na ten cel zaliczki w trakcie roku. Podatek dochodowy był tutaj bowiem ustalany na poziomie wspólników od dochodu takiej spółki. W 2021 roku to się zmienia, bowiem spółki komandytowe stają się podatnikami CIT. Jak wygląda obecnie rozliczenie komplementariusza takiej spółki?

Po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, wypłata jej zysku podlega opodatkowaniu u wspólników, z możliwością zastosowania pewnych ograniczeń w opodatkowaniu czy zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a i 1b ustawy o CIT i odpowiednio art. 30a ust. 6a i6b ustawy o PIT, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota tak ustalonego pomniejszenia nie może przekroczy kwoty obliczonego podatku.

kwota podatku należnego spółki komandytowej, która przypada na komplementariusza: 285.000 zł x 30% = 85.500 zł

podatek dochodowy od przychodu z zysku przypadającego na komplementariusza: 300.000 zł x 19% = 57.000 zł

kwota podatku po uwzględnieniu przysługującego komplementariuszowi zwolnienia: 57.000 zł – 57.000 zł (kwota zmniejszenia przekracza wysokość podatku, należy ją ograniczyć do wysokości tego podatku) = 0 zł

Ważny wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18 uznał, że „(…) Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje wynikający z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. obowiązek pobrania podatku z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. u.p.d.o.f. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo - akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.(…)”

W artykule Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza opisane zostały zasady opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej na rzecz komandytariusza będącego zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną. Artykuł ten wskazuje, że zysk taki zalicza się do dochodów z zysku osób prawnych i podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku, z możliwością zastosowania pewnego zwolnienia, które jednak ma marginalne znaczenie (zarówno u podatników PIT jak i CIT). Z jednej bowiem strony limit zwolnienia jest ustawiony na stosunkowo niskim poziomie, z drugiej zaś prawa do niego zostało pozbawionych cały szereg wspólników z uwagi na powiązania z komplementariuszem w takiej spółce.Dlaczego powyższy artykuł został przytoczony? Te same zasady opodatkowania są bowiem stosowane do wypłaty zysku na rzecz komplementariusza (zarówno na potrzeby PIT jak i CIT). Spółka komandytowa powinna tutaj zatem pobrać – jako płatnik podatku – 19% podatek od takich dochodów (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).Nie stosuje się tutaj jednak zwolnienia przewidzianego dla komandytariuszy. Ustawodawca przewidział inną możliwość obniżenia podatku.W rezultacie obciążenia finansowe z tytułu podatku dochodowego po stronie komplementariusza będą w zasadzie takie same, jak przed zmianą przepisów.Jak zatem widać na powyższym przykładzie, komplementariusz od wypłaconego mu zysku ze spółki komandytowej może w rzeczywistości nie zapłacić w ogóle podatku. Kwestią otwartą jednak jest to, czy opisane zmniejszenie można stosować już n etapie wypłaconej zaliczki w trakcie roku na poczet zysku spółki komandytowej. Wówczas bowiem nie jest chociażby jeszcze znana wysokość podatku należnego od spółki komandytowej za dany rok.Wyrok wprawdzie zapadł w sprawie spółek komandytowo-akcyjnych, ale argumenty w nim przedstawione wydają się wpasowywać też do sytuacji komplementariusza w spółka komandytowej. Trudno jednak przewidzieć, jakie stanowisko w tej sprawie przyjmie fiskus.