Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika

Jedną z częściej występujących struktur spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która pozwala na znaczne ograniczenie odpowiedzialności prawnej w prowadzonym biznesie. Dodatkowo do końca 2020 r. funkcjonowanie w ramach takiego modelu dawało korzyści podatkowe.

Korzystne stanowisko fiskusa

Wspólnik może obciążyć spółkę komandytową za usługi niematerialne Od tego roku spółki z o.o. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatnicy, aby utrzymać utworzone struktury prawne, a jednocześnie uniknąć podwójnego opodatkowania, przechodzą na system obciążania takich spółek z własnej działalności usługami niematerialnymi. Nie każde usługi można jednak tutaj wykonywać

W konsekwencji spółka komandytowa powinna zadbać, aby ponoszone wydatki na zakup usług doradczych były faktycznie poniesione przez podatnika, na faktycznie wykonane czynności, będące w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, a ich celem jest osiągnięcie przychodów podlegających opodatkowaniu CIT lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Doradztwo a zarządzanie

Limit kosztów uzyskania przychodów

Dokumentacja cen transferowych

We wskazanej wyżej strukturze spółki z o.o. sp. k. komandytariusze spółki komandytowej decydują się na zwieranie ze spółką różnego rodzaju umów, z czego najchętniej wybierane jest świadczenie usług doradczych . Zawieranie takich umów pozwala na wypłatę środków finansowych ze spółki i ograniczenie negatywnych skutków podwójnego opodatkowania w związku ze zmianą przepisów CIT. Innymi słowy, poprzez zawieranie umów na doradztwo ze wspólnikami można uniknąć negatywnych skutków podwójnego opodatkowania Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.79.2021.1.BJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, żePodobnie wypowiedział się organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.265.2019.6.WS.Związek z przychodami może być bezpośredni, gdzie efekt prac i usług doradczych przekłada się bezpośrednio na sprzedaż opodatkowaną, lub częściej spotykany przy usługach doradczych związek pośredni. Ponadto takie wydatki powinny być należycie udokumentowane, co jest bardzo istotne w przypadku usług niematerialnych. Przykładowo dla usług doradczych należy archiwizować e-maile z poradami, opinie, komentarze oraz inne dokumenty potwierdzające, że usługi doradcze zostały faktycznie wykonane.Dokonując zakupu usług doradczych od komandytariusza, należy zwrócić uwagę, że nie mogą to być koszty związane z usługami zarządzania. Co do zasady ten obszar zarezerwowany jest dla komplementariusza. Zgodnie z art. 121 § 1 KSH komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Ponadto zgodnie z art. 117 KSH reprezentować spółkę mogą jedynie komplementariusze. Warto także zaznaczyć, że forma prawna spółki komandytowej ogranicza odpowiedzialność komandytariusza do wysokości sumy komandytowej, czyli jego „wkładu w spółkę”, podczas gdy odpowiedzialność komplementariusza jest w zasadzie nieograniczona. Oznacza to, że komandytariusz nie powinien świadczyć usług zarządczych, a w niektórych przypadkach ciężko jest odróżnić doradztwo od zarządzania.Rozróżnienie pomiędzy usługami doradczymi a zarządzaniem spółką jest bardzo istotne z perspektywy prób ewentualnego zakwestionowania wydatków na rzecz wspólnika przez organy podatkowe.Pomimo korzystnego stanowiska fiskusa więksi podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię ograniczenia w kosztach zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych w sytuacji, gdy koszty takich usług przekroczą określone ustawą progi (art. 15e ustawy o CIT). Ograniczeniu temu podlega bardzo szeroki katalog usług niematerialnych, zawierający m.in. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, reklamowe, badania rynku, ubezpieczeń i poręczeń. Ponadto ustawodawca przewidział, że świadczenia o podobnym charakterze także powinny być objęte limitowaniem. Roczny limit wynosi 3 mln zł powiększony o 5% wartości podatkowej EBITDA (zysku operacyjnego) podmiotu.Dodatkowo dla transakcji kontrolowanej po przekroczeniu określonych progów dokumentacyjnych należy sporządzić dokumentację cen transferowych. Oznacza to także, że wynagrodzenie za świadczone usługi powinno być kalkulowane w oparciu o wartość rynkową takich świadczeń. W tym zakresie warto sporządzić analizę porównawczą oraz wcześniej zebrać argumentację zabezpieczającą ustalone wynagrodzenie.