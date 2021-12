Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a status podatnika CIT

Spółka jawna, która powstała z przekształcenia spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT i nie dochowała obowiązku złożenia jeszcze przed rejestracją przekształcenia oświadczenia zawierającego informacje, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT, uzyska status podatnika CIT i zachowa go do czasu likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.12.2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.468.2021.1.MM.

Wnioskodawca, spółka jawna , została wpisana do KRS w dniu 27.09.2021 r. Powstała ona z przekształcenia spółki komandytowej , której wspólnikami były dwie osoby fizyczne oraz spółka z o.o. – wszyscy posiadają polską rezydencję podatkową . W spółce przekształconej, w stosunku do spółki przekształcanej, nie doszło do zmiany wspólników spółki oraz do zmiany praw wspólników w zakresie udziału w zyskach.W związku z przekształceniem nie dokonano zamknięcia i otwarcia ksiąg. Spółka złożyła do właściwych urzędów skarbowych dnia 7 października 2021 r. oświadczenie „CIT-15J” zawierające informacje, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021r., tj. o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki, w którym wskazany został stan faktyczny aktualny na dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru. Stan ten na dzień złożenia wniosku nie uległ zmianie i nie ulegnie także zmianie w 2021 r. Przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego Spółka zamierza złożyć kolejne oświadczenie zawierające informacje, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 a pkt. a ustawy o CIT.Zadano pytanie, czy spółka jawna stała się podatnikiem CIT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: