Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

Od 2021 roku spółki jawne, a więc spółki osobowe, mogą być traktowane jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (czyli podatnicy CIT). Czy powyższe obowiązuje również w przypadku spółek, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne? Czy również na takich spółkach ciąży obowiązek informacyjny, aby statusu podatnika CIT nie uzyskać?

Spółki jawne wyłącznie osób fizycznych nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i nie muszą dopełniać obowiązków informacyjnych.

Jak stanowi art. 1 ust 3 pkt 1a) ustawy o CIT, przepisy tej ustawy stosuje się do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.



Informacja taka musi zawierać:

1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są już nie tylko osoby prawne (czyli m.in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.), czy spółki komandytowo-akcyjne, ale również wszystkie spółki komandytowe (które jednak moment objęcia CIT-em mogły odwlec do maja 2021 r.) oraz wybrane spółki jawne.

Poczynając od 1 stycznia 2021 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są już nie tylko osoby prawne (czyli m.in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.), czy spółki komandytowo-akcyjne, ale również wszystkie spółki komandytowe (które jednak moment objęcia CIT-em mogły odwlec do maja 2021 r.) oraz wybrane spółki jawne.Pierwszą informację, o której mowa powyżej, należało złożyć fiskusowi w terminie do 31 stycznia 2021 r. na druku CIT-15J, wraz z załącznikiem o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej oznaczonego symbolem CIT/JW.Co w sytuacji niezłożenia takiej informacji bądź niedochowania terminu jej złożenia? Wówczas spółka jawna uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników (w zależności od sytuacji).Status podatnika CIT może uzyskać jednakże wyłącznie ta spółka jawna, w której co najmniej jeden wspólnik nie był osobą fizyczną i spółka ta nie wypełniła nałożonych na nią obowiązków informacyjnych. Nie dotyczy to natomiast spółek jawnych, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Co to oznacza?Otóż spółki jawne wyłącznie osób fizycznych zgodnie z ustawą nigdy nie uzyskują statusu podatnika CIT. W związku z tym spółki takie nie są obowiązane do wypełniania żadnych obowiązków informacyjnych w tym zakresie jak też od wypełnienia tych obowiązków nie jest uzależnione to, czy status podatnika CIT taka spółka uzyska.