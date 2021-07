Zysk spółki komandytowej bez podatku dochodowego?

Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku

Spółki komandytowe obecnie są podatnikami CIT. To zatem one, a nie ich wspólnicy płacą podatek dochodowy. Spółki takie zatem obecnie są traktowane tak samo jak spółki kapitałowe. To oznacza, że również wypłacany wspólnikom zysk może być ponownie opodatkowany w momencie wypłaty. A jak zachować się obecnie przy wypłacie zysków wypracowanych w latach ubiegłych, kiedy to spółki komandytowe były transparentne podatkowo? Zdaniem fiskusa od nich podatku nie należy teraz naliczać.