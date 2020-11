Pozwolenie na budowę wyklucza wyłączenie z VAT sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż gruntu otrzymanego w darowiźnie, który pierwotnie był wydzierżawiony, zaś przed jego zbyciem właściciel uzyska pozwolenie na budowę nieruchomości wskazanych przez nabywcę, będzie opodatkowana VAT. W takim przypadku nie można mówić o zwykłym zarządzaniu majątkiem prywatnym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.11.2020 r. nr 0114-KDIP4-3.4012.525.2020.1.SW.

Przeczytaj także: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego bez podatku VAT?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. stocksolutions - Fotolia.com Dostosowanie nieruchomości pod nabywcę skutkuje rozliczeniem VAT Nie można uznać za czynności zwykłego zarządu prywatną nieruchomością wystąpienia o pozwolenie na budowę na lokal handlowo-usługowy, który na gruncie chce wybudować przyszły nabywca - i to nawet wówczas, gdy to ten nabywca przeprowadza w tym zakresie niezbędne czynności, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Przeczytaj także: Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu w podatku VAT

Wnioskodawczyni otrzymała w 1997 r. w darowiźnie grunt niezabudowany , dla którego obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zabudowa usługowa z zabudową mieszkaniową jednorodzinną).Zainteresowana zamierza grunt sprzedać – w tym celu nie będzie jednak podejmować ponad standardowych działań zmierzających do sprzedaży, a jedynie zwykłe czynności, które osoba dążąca do sprzedaży działek, stanowiących jej majątek osobisty, podejmuje w celu sfinalizowania transakcji sprzedaży. Zakupem gruntu zainteresowana jest spółka, która zamierza wybudować na nim budynek handlowo-usługowy. Została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży, która uzależnia zawarcie umowy przyrzeczonej od uzyskania przez nabywcę prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego.W umowie przedwstępnej wnioskodawczyni udzieliła spółce pełnomocnictwa do podejmowania niezbędnych kroków w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zawarła ze spółką tez umowę dzierżawy Zainteresowana zadała pytanie, czy sprzedaż gruntu będzie obciążona podatkiem VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: