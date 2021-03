Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

Jeżeli tylko przy zakupie bądź wytworzeniu danego składnika majątku przysługiwało przedsiębiorcy prawo do odliczenia VAT, to - nie ważne czy z tego prawa skorzystał, wycofując taki składnik majątku z firmy podatek ten trzeba naliczyć. Wyjątkiem okazują się być tutaj nieruchomości, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Przeczytaj także: Przekazanie nieruchomości spółki cywilnej bez podatku VAT?

Co podlega opodatkowaniu VAT?

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny

Na potrzeby VAT wytworzeniem nieruchomości jest wybudowanie budynku , budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 2 pkt 14a ustawy o VAT).

Kliknij, aby powiekszyć fot. S. Engels - Fotolia.com Firmowy budynek nie musi generować VAT Czy można wybudować nieruchomość na potrzeby firmy, odliczyć od tej budowy VAT a następnie przekazać na własne cele prywatne już bez tego podatku? Okazuje się że tak. Aby jednak zachowanie takie nie generowało żadnych dodatkowych kosztów po stronie VAT, pomiędzy wybudowaniem nieruchomości a jej przekazaniem na cele prywatne, musi upłynąć co najmniej 10 lat.

Podstawa opodatkowania

Warto wiedzieć

W przypadku dostawy budynków czy budowli trwale związanych z gruntem, bądź ich części, z podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu. Nadto do dostawy gruntu należy tutaj stosować stawkę VAT właściwą do dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stawka VAT

Pierwszym zasiedleniem na potrzeby VAT jest oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT):

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Korekta VAT

Korekcie podlega 1/10 kwoty podatku za każdy rok pozostający do końca okresu korekty.

Przeczytaj także: Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

Załóżmy że w 2007 r. przedsiębiorca wybudował budynek na potrzeby prowadzonej firmy . Od budowy na bieżąco odliczał VAT. W 2007 r. budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jego firmy i zostało rozpoczęte jego użytkowanie. Obecnie, tj. w roku 2021, przedsiębiorca chce wycofać ten budynek z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazać do majątku prywatnego. Czy czynność ta będzie neutralna z punktu widzenia podatku VAT? Okazuje się że tak. Szczegóły poniżej.Czynnościami opodatkowanymi VAT są m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się tutaj również (z pewnymi wyjątkami nieistotnymi w rozpatrywanej sprawie) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.Zestawiając powyższe regulacje z naszym przykładem należy dojść do wniosku, że przekazanie nieruchomości na cele osobiste przedsiębiorcy, przy budowie której przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, jest traktowane na równi z dostawą towaru, a co za tym idzie – opodatkowane tym podatkiem.W art. 29a ust. 2 ustawy o VAT stoi napisane, że w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 (a więc m.in. przekazania składnika majątku firmy na cele prywatne przedsiębiorcy), podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia,Podstawą opodatkowania w naszym przypadku będzie zatem cena rynkowa budynku wycofywanego z działalności gospodarczej, a więc bieżąca cena, jaką trzeba byłoby zapłacić za jego nabycie w dniu wycofanie z firmy. Nie należy przyjmować tutaj historycznej wartości z ewidencji środków trwałych.W przypadku dostawy „używanych” budynków i budowli zastosowanie ma co do zasady zwolnienie z podatku VAT. Jak bowiem stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od tego podatku ostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.W naszym przypadku budowa budynku oraz jego przekazanie do użytkowania miały miejsce w 2007 r. Upłynął zatem już wymagany okres 2 lat od pierwszego zasiedlenia.Zwolniona od podatku dostawa towaru, przy nabyciu/wytworzeniu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (w całości lub części), skutkuje obowiązkiem skorygowania części odliczonego podatku – gdy dostawa taka (bądź czynność z nią zrównana, czyli np. przekazanie nieodpłatne na potrzeby prywatne przedsiębiorcy) nastąpi w tzw. okresie korekty.Ile okres ten wynosi? W przypadku nieruchomości (środków trwałych) o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, okres korekty wynosi 10 lat, licząc od roku, w którym nieruchomość oddano do użytku. 10-letni okres korekty należy przyjąć także, gdy nieruchomość została poddana modernizacji, a wydatki z tego tytułu przekroczyły 15.000 zł (przy mniejszej kwocie stosowany jest roczny okres korekty). Tutaj okres korekty jest liczony od roku, w którym nakłady na modernizację nieruchomości zostały oddane do użytkowania.W naszym przykładzie przedsiębiorca oddał wybudowaną nieruchomość do użytkowania w 2007 r. Nie ma też informacji, aby później ponosił wydatki na jej modernizację. Możemy zatem założyć, że tych nie było. W związku z tym upłynął tutaj już 10-letni okres korekty i w efekcie nie wystąpi obowiązek jej dokonania przy przekazaniu nieruchomości do majątku prywatnego przedsiębiorcy.Reasumując przesunięcie wybudowanego budynku (wraz z gruntem) z majątku firmowego do majątku prywatnego będzie wprawdzie czynnością opodatkowaną VAT, ale będzie miało do niej zastosowanie zwolnienie. W związku z powyższym VAT do zapłaty z tego tytułu nie wystąpi. Ponieważ upłynął też okres korekty VAT, przedsiębiorca nie będzie tutaj musiał zwrócić części podatku odliczonego przy budowie.