Amortyzacja nieruchomości wniesionej do spółki jawnej aportem

Wartość początkową nieruchomości, wniesionej aportem do spółki należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości wartości początkowej ustalonej na moment oddania środka trwałego do używania na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze spółką przez wspólnika wnoszącego aport - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.03.2021 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.926.2020.1.MB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Jeden ze wspólników spółki jawnej wniósł do niej jako wkład niepieniężny nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym. Nieruchomość ta w 1997 r. weszła do majątku wspólnego wspólnika oraz jego żony, a w 2018 r. do jego majątku odrębnego (wskutek podziału majątku wspólnego). Nieruchomość w okresie, gdy była przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej, była wykorzystywana w działalności gospodarczej współmałżonka wspólnika.Od czerwca 2018 r. nieruchomość była wykorzystywana przez wspólnika na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze spółką i nie była amortyzowana. Przychód z dzierżawy ww. wspólnik rozliczał na zasadach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.W okresie dzierżawy spółka ponosiła szereg kosztów związanych z jej bieżącym utrzymaniem nieruchomości o charakterze remontowym lub modernizacyjnym. Następnie 12 października 2020 r. nieruchomość została wniesiona do spółki jako wkład niepieniężny.Zadano pytanie, jaka jest wartość początkowa tej nieruchomości, od której spółka będzie mogła naliczać odpisy amortyzacyjne ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów