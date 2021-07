Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

Do wprowadzenia do majątku spółki cywilnej małżonków nieruchomości należącej do majątku wspólnego tych małżonków nie jest konieczna forma aktu notarialnego. Podstawą wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie umowa spółki cywilnej, na podstawie której wspólnicy, małżonkowie wniosą nieruchomość do tej spółki aportem - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.06.20219 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.140.2019.1.AA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Co do zasady, wniesienie aportem do spółki osobowej przez jej wspólników nieruchomości, wymaga formy aktu notarialnego. Wyjątkiem jest spółka cywilna małżonków, którzy wnoszą do niej nieruchomość wchodzącą do ich majątku wspólnego małżeńskiego. Tutaj wystarczy umowa w zwykłej pisemnej formie, bowiem udziały w nieruchomości i tak się nie zmienią.

Wnioskodawca zamierza z żoną (z którą pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej) założyć spółkę cywilną . Do majątku tej spółki małżonkowie chcą wnieść należące do ich majątku wspólnego nieruchomości, które nabyli w altach 2016-2018 w trakcie trwania małżeństwa. Nieruchomości te zostaną uznane za środki trwałe , które małżonkowie zamierzają amortyzować stawką nie wyższą niż 10% w skali roku. Pięć z sześciu nieruchomości były wykorzystywane przed wprowadzeniem do ewidencji przez ponad 6 lat, więc zostaną potraktowane jako nieruchomość używana. Jedna z nieruchomości nabyta w 2017 r. nie była wcześniej użytkowana przez okres dłuższy niż lat 6.Wnioskodawca zadał pytanie, czy aby wnieść powyższe nieruchomości aportem do majątku spółki konieczna jest forma aktu notarialnego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów