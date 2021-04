Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

Przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, niebędącego gruntem budowlanym, na rzecz wspólnika w zamian za umorzenie udziałów, jest objęte zwolnieniem od podatku VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2021 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.990.2020.2.MGO

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Cofnięcie aportu nieruchomości w podatku VAT Czynność polegająca na przekazaniu udziałowcowi gruntu należącego do spółki w zamian za umorzenie jego udziałów, podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli jednak grunt ten nie jest budowlanym, jego przekazanie będzie korzystało ze zwolnienia od tego podatku.

Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT od 1997 r. Jej właścicielem jest sześć gmin. Jedna z nich w 2018 r. wniosła do spółki aport rzeczowy w zamian za jej udziały, w postaci gruntu będącego przedmiotem prawa wieczystego użytkowania , na który brak było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyli nie był terenem budowlanym w rozumieniu VAT. Czynność ta była zwolniona z podatku VAT W 2021 r. ma mieć miejsce odwrotna sytuacja, tj. spółka dokona umorzenia udziałów tej gminy w zamian za ten sam grunt będący przedmiotem prawa wieczystego użytkowania. Grunt jest niezabudowany, nie ma dla niego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy.Zadano pytanie, czy przekazanie gminie gruntu w zamian za umorzenie udziałów będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to czy będzie miało do niego zastosowanie zwolnienie z tego podatku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: