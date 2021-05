Ulga rehabilitacyjna: aparat słuchowy zmniejsza podatek

Wydatki na zakup aparatów słuchowych, wkładek dousznych oraz baterii do aparatów, które ułatwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, mogą być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.05.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.98.2021.2.KC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ulga rehabilitacyjna na aparat słuchowy Osobom niepełnosprawnym przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna, czyli prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne czy związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. W katalogu odliczeń mieści się m.in. zakup aparatu słuchowego czy wkładek, jako sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

W 2008 r. wnioskodawczyni przeszła przeszczep wątroby. Na skutek przyjmowania leków immunosupresyjnych w 2010 r. doszło u niej do polekowego uszkodzenia słuchu. Od 2008 r. wnioskodawczyni ma przyznane orzeczenie o niepełnosprawności , a od 2014 r. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym na stałe.Przez kolejne lata stopniowo słuch zainteresowanej się pogarszał. W 2020 r. Wnioskodawczyni zakupiła aparaty słuchowe, wkładki douszne oraz baterie do aparatów, niezbędne jej do rehabilitacji i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, stosownie do posiadanej niepełnosprawności. Koszt własny (po dofinasowaniu z NFZ oraz MOPS) wnioskodawczyni związany z zakupem aparatów słuchowych wyniósł4 340 zł, a wkładek dousznych 80 zł. Zainteresowana zadała pytanie, czy poniesione przez nią wydatki na powyższe zakupy może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów