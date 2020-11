Ulga mieszkaniowa nie tylko na grunt budowlany

Siedlisko upoważnia do zwolnienia z PIT © Schlegelfotos - Fotolia.com

Wydatek na zakup działki siedliskowej może być uznany za wydatek poniesiony na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.10.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.532.2020.2.KF.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Przepisy regulujące ulgę mieszkaniową wskazują, że zwolnieniem objęte są uzyskane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone m.in. gruntu pod zabudowę. Fiskus podkreślił, że takim jest przede wszystkim grunt budowlany, ale nie tylko. Jak się bowiem okazuje również grunt rolny z zabudową siedliskową daje prawo do zwolnienia.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości 1, nabytej w 2018 r., którą zamierza sprzedać w sierpniu 2020 r. W lipcu 2020 r. zainteresowany zamierza nabyć inną nieruchomość (Nieruchomość 2) na cele mieszkaniowe . Warunki zapłaty wynagrodzenia za nabycie Nieruchomości 2 mają być ustalone w następujący sposób:• pierwsza rata – w dacie nabycia,• druga rata – do końca sierpnia 2020 r.Zakupiona nieruchomość nie jest i nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to grunt rolny, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budownictwo mieszkaniowe (tzw. siedlisko).Wnioskodawca zadał pytanie, czy przeznaczając pieniądze ze sprzedaży nieruchomości 1 na zapłatę drugiej raty należnego wynagrodzenia z tytułu zakupu nieruchomości 2, będzie uprawniony do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: