Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

Przekazanie egzemplarzy autorskich ich autorom przez uczelnię powoduje powstanie po ich stronie przychodu opodatkowanego z tzw. innych źródeł. Przychód ten winien być wykazany w informacji PIT-11 - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.05.2021 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.215.2021.1.MK.

Przeczytaj także: Wygrana w konkursie zwolniona z podatku dochodowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy przekazywanie autorom przez wnioskodawcę egzemplarzy autorskich powoduje powstanie po stronie autorów przychodu ze źródła przychodów, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.), tj. z tzw. innych źródeł przychodów? Jak należy ustalić wartość przychodu powstającego po stronie autorów? Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania wartości egzemplarzy autorskich jako przychodu w informacjach o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Autor od otrzymaneego egzemplarza własnej książki zapłaci podatek Gdy wydawnictwo publikacji wydaje nieodpłatnie jej egzemplarze autorowi, ten ostatni uzyskuje z tego tytułu przychód. Tak uznał fiskus w przypadku uczelni publikującej dzieła swoich pracowników. Przysporzenie majątkowe należy tutaj zakwalifikować do innych źródeł przychodów i wykazać w PIT-11 za rok, w którym nieodpłatne egzemplarze publikacji zostały przekazane.

Wnioskodawca – uczelnia publiczna, w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. działalnością wydawniczą w zakresie wspomagania upowszechniania działalności naukowej i dydaktycznej, promocji w kraju i za granicą dorobku naukowego pracowników uczelni oraz naukowców z nią współpracujących. Wydawnictwo uczelni wykonuje także działalność usługową na rzecz innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych wnioskodawcy oraz podmiotów zewnętrznych.Działalność wydawnicza obejmuje m.in. wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, wydawanie publikacji dydaktycznych, takich jak podręczniki i skrypty akademickie, monografie pokonferencyjne, prace doktorskie i habilitacyjne pracowników uczelni, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, promocyjnych uczelni.Wydawane publikacje są oferowane do sprzedaży podmiotom zewnętrznym za ustaloną cenę rynkową . Zgodnie z Regulaminem wydawania pozycji książkowych, autorom publikacji przysługuje prawo do otrzymania nieodpłatnie od uczelni egzemplarzy autorskich. Liczba takich egzemplarzy jest zróżnicowana w zależności od rodzaju publikacji i wynosi:• w przypadku rozprawy doktorskiej – 4 egzemplarze,• w przypadku pracy habilitacyjnej – 20 egzemplarzy,• w przypadku monografii, skryptu lub podręcznika – po 4 egzemplarze każdemu ze współautorów, jeśli ich liczba nie przekracza 4,• w przypadku monografii wieloautorskiej lub pokonferencyjnej – po jednym egzemplarzu dla każdego autora.Z autorami publikacji zawierane są również umowy, na mocy których zobowiązują się oni do przeniesienia na uczelnię autorskich praw majątkowych w zakresie niezbędnym do wydania publikacji – bez wynagrodzenia.Uczelnia zadała następujące pytania:W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów