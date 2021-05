Spłata kredytu mieszkaniowego przez syna bez podatku od darowizny

Dokonanie przez syna wnioskodawczyni wpłaty na rachunek bankowy w celu pokrycia raty kredytu nie będzie stanowić darowizny, wobec czego nie będzie podlegać zgłoszeniu do urzędu skarbowego i nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.05.2021 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.15.2021.2.MZ.

Wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęli kredytu hipoteczny na zakup mieszkania. Następnie małżonkowie zawarli kolejną umowę, zgodnie z którą jako kolejny współwłaściciel wskazany zostanie syn wnioskodawczyni, który jednocześnie zobowiąże się do solidarnego pokrywania rat kredytu udzielonego wnioskodawczyni i jej mężowi na zakup mieszkania Raty kredytu w całości będą spłacane z konta bankowego wnioskodawczyni i jej męża. Syn wnioskodawczyni zobowiązuje się do solidarnego pokrywania rat kredytu i wpłacania pieniędzy na jej rachunek bankowy, które będą niezbędne do pokrycia zobowiązania finansowego wynikającego z umowy kredytu. Suma środków wpłaconych przez syna wnioskodawczyni stanowić będzie 50% wartości udzielonego kredytu hipotecznego, natomiast wysokość poszczególnych wpłat może mieć różną wysokość. Pozostałą część stanowić będą środki wnioskodawczyni i jej męża objęte małżeńską wspólnością majątkową.Syn przystąpi do kredytu dopiero po uzyskaniu zgody banku finansującego kredytu. Uzyskanie tej zgody nastąpi przed zawarciem umowy przyrzeczonej przenoszącej na syna udziału w nieruchomości.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy dokonywana przez jej syna wpłata na pokrycie raty kredytu regulowanego przez nią i jej męża, powinna być zgłaszana do Urzędu Skarbowego jako darowizna? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów