Czy SLIM VAT uprości rozliczenia podatkowe z fiskusem?

Ministerstwo Finansów do tej pory informowało przedsiębiorców głównie o uszczelnianiu systemu podatkowego, z czym wielokrotnie wiązały się dodatkowe obowiązki. Tym razem przygotowało jednak rozwiązanie, którego zadaniem jest uproszczenie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług. SLIM VAT to efekt audytu przepisów dokonanego przez MF, a zgodnie z zapowiedziami ma wspierać firmy poprzez ułatwienie im codziennej pracy.

SLIM VAT – założenia i podstawowe informacje

faktury korygujące in minus oraz in plus;

eksport;

kursy walut w podatku vat i podatku dochodowym;

termin rozliczenia podatku VAT naliczonego;

refaktura usług noclegowych i odliczenie VAT;

podwyższony limit na prezent o małej wartości.

Faktury korygujące in minus oraz in plus

Kliknij, aby powiekszyć fot. chrupka - Fotolia.com Będzie odchudzenie VAT? Resort finansów pracuje nad zmianami w zakresie podatku VAT, które mają uprościć wybrane obszary tego podatku. Chodzi tutaj m.in. o rozliczanie faktur korygujących, eksportu towaru czy odliczania VAT od usług noclegowych, gdy te są refakturowane. Planowane zmiany mają obowiązywać już w 2021 r.

Eksport

Kursy walut w podatku oraz termin rozliczenia VAT naliczonego

Refaktura usług noclegowych i wyższy limit na prezent

Nazwa SLIM VAT powstała z połączenia słów simple, local and modern (prosty, lokalny i nowoczesny). W założeniu akronim ten ma korespondować z podstawowymi celami nowych regulacji, a więc – uproszczeniem oraz unowocześnieniem rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki polskiego otoczenia prawno-ekonomicznego. W tym obszarze planowane są kolejne rozwiązania technologiczne i e-usługi, które docelowo przyczynią się do skrócenia czasu poświęcanego przez podatników na rozliczenie podatku.W ramach pakietu SLIM VAT mają znaleźć się następujące zagadnienia:Do tej pory podatnicy często mieli problem z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Generowało to niekiedy potrzebę oczekiwania na odpowiedź odbiorcy, co przekładało się na termin modyfikacji podstawy do obliczenia podatku VAT. Kwestia okresu rozliczeniowego, do którego podatnik powinien zaliczyć dany dokument potwierdzający sprzedaż, również przysparza niemałych problemów.Tym samym przy fakturach korygujących in minus obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego będzie można dokonać już w okresie wystawienia faktury korygującej. Warunkiem będzie posiadanie dokumentacji, z której wynika, że przedsiębiorca uzgodnił z nabywcą towarów lub usługobiorcą warunki transakcji. W efekcie także nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego zgodnie z uzgodnieniem pomiędzy podatnikami.Natomiast sprawa faktur korygujących in plus w nowych przepisach zostanie jasno uregulowana. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą już musieli bazować na linii interpretacyjnej oraz wypracowanym orzecznictwie. Zwiększenie podstawy opodatkowania oraz VAT należnego nastąpi w momencie wystawienia faktury korygującej in plus.Firmy, które prowadzą działalność związaną z eksportem, będą mogły skorzystać z dość istotnego ułatwienia wprowadzonego w ramach SLIM VAT. Ministerstwo Finansów wydłuży bowiem termin stosowania 0 % stawki od zaliczki w eksporcie towarów poza UE z 2 do 6 miesięcy. Taki zabieg bardzo ułatwi prowadzenie biznesów tym przedsiębiorcom, którzy na co dzień sprzedają swoje produkty i usługi na rynki wschodnie.Do tej pory podatnicy wyliczając podatek VAT i dochodowy, korzystali z kursów walut z różnych dni. Po zmianach to podatnik będzie mógł wybrać wspólny kurs waluty dla obliczenia obu podatków. Dzięki temu uproszczeniu ulegnie proces obliczania powyższych należności.Uproszczeniem w zakresie przygotowania dokumentów będzie także możliwość rozliczenia faktury łącznie bez konieczności dokonywania korekt deklaracji VAT. Wynika to z faktu, że wydłużony zostanie termin odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do czterech miesięcy.Nowym rozwiązaniem będzie możliwość odliczenia VAT naliczonego od usług noclegowych, które będą przez firmę odsprzedawane. Oznacza to, że podatnik będzie mógł odliczyć VAT z faktury przy nabyciu usług noclegowych dla klienta biznesowego, które będą następnie odsprzedawane.Ponadto, podwyższeniu ulegnie limit na prezenty o małej wartości z 10 złotych do 20 złotych.Termin wejścia w życie zmianZmiany w ramach SLIM VAT zgodnie z planem Ministerstwa Finansów powinny wejść w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku. Projekt przeszedł już konsultacje wewnętrzne, a MF liczy na to, że regulacje zostaną przyjęte odpowiednimi ustawami w tym roku.Chociaż zaproponowane zmiany nie są żadną rewolucją podatkową, to można mieć nadzieję, że uproszczą kwestie księgowego, odciążając podatników i działy księgowości w ich firmach. Przedsiębiorcom pozostaje mieć nadzieję, że podobne modyfikacje obejmą nie tylko podatek od towarów i usług, ale również wszystkie pozostałe.Ewa Szychowska, specjalista ds. finansów i księgowa w FSG Podatki )