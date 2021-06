Kasa fiskalna: sprzedaż VAT marża środka trwałego

Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady musi być dokumentowana/ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Od zasady tej są jednak pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy zbycia środków trwałych.

Sprzedaż środków trwałych w procedurze marży

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.



Sprzedajesz firmowy samochód Kowalskiemu? Gdy jego zakup nastąpił bez podatku VAT, możesz taką transakcję opodatkować w procedurze marży. Dodatkowo, gdy samochód stanowił środek trwały Twojej firmy, a transakcja zostanie udokumentowana fakturą, sprzedaży takiej nie musisz ujmować na kasie fiskalnej.

Dzięki takiemu podejściu zastosowanie takiego sposobu opodatkowania może mieć miejsce również w odniesieniu do środków trwałych. W związku z tym jeżeli podatnik zakupił towar używany, przy nabyciu którego nie miał prawa do odliczenia VAT, wprowadził go do środków trwałych swojej firmy i w niej użytkował zakładając jednocześnie już na etapie zakupu, że po pewnym czasie dokona jego odsprzedaży, to przy sprzedaży tej może zastosować procedurę opodatkowania w systemie marży. Warto w tym miejscu podkreślić, iż obecnie organy podatkowe zgodnie przyznają, że aby procedurę VAT marża przy sprzedaży zastosować ważne jest określenie już w momencie zakupu, że towar zostaje nabyty w celu jego dalszej sprzedaży. Sama sprzedaż może natomiast być istotnie odwleczona w czasie.Dzięki takiemu podejściu zastosowanie takiego sposobu opodatkowania może mieć miejsce również w odniesieniu do środków trwałych. W związku z tym jeżeli podatnik zakupił towar używany, przy nabyciu którego nie miał prawa do odliczenia VAT, wprowadził go do środków trwałych swojej firmy i w niej użytkował zakładając jednocześnie już na etapie zakupu, że po pewnym czasie dokona jego odsprzedaży, to przy sprzedaży tej może zastosować procedurę opodatkowania w systemie marży.

Faktura a paragon fiskalny

Sprzedaż samochodów na rzecz osób prywatnych co do zasady musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Załóżmy że firma ewidencjonuje sprzedaż dla osób prywatnych za pomocą kasy fiskalnej . W czerwcu 2021 r. osobie takiej zamierza sprzedać samochód osobowy kupiony kilka lat wcześniej, a uznany za środek trwały firmy. Sprzedaż nastąpi w procedurze marży przewidzianej dla towarów używanych. Będzie też udokumentowana fakturą VAT marża – niezbędną do przerejestrowania samochodu na nowego nabywcę. Czy w takiej sytuacji ujęcie tej sprzedaży na kasie fiskalnej oraz wystawienie paragonu fiskalnego jest obowiązkowe?Przepisy ustawy o VAT przy sprzedaży towarów używanych przewidują specjalne zasady opodatkowania. W wybranych przypadkach podatnik może bowiem postanowić o tym, że opodatkowana będzie nie cała wartość transakcji, a uzyskana na nie marża.Aby z procedury tej skorzystać, podatnik musi spełnić szereg warunków, tj. nabyć dany towar w odpowiedni sposób (od podatnika zwolnionego, na fakturę VAT marża czy też na umowę kupna sprzedaży), nabyć towar używany, czy też nabyć taki towar w celu dalszej odsprzedaży.W naszym przypadku przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy, a więc pojazd, który wymaga jego rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w odpowiednim wydziale komunikacji. Nabywca, aby takiej rejestracji dokonać, musi posiadać odpowiedni dowód zakupu pojazdu. Tym na ogół jest (w przypadku samochodów z drugiej ręki) umowa kupna-sprzedaży czy też faktura, w tym faktura VAT marża – a więc dokument określający datę transakcji, jej strony oraz dokładnie opisujący przedmiot transakcji. Nie jest tutaj wystarczające posiadanie jedynie paragonu potwierdzającego sprzedaż samochodu.Jeżeli natomiast chodzi o konieczność ujęcia takiej sprzedaży na kasie fiskalnej, w pierwszej kolejności należy przytoczyć art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ważny jest tutaj zatem status nabywcy.Od reguły tej występują jednakże pewne wyjątki, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tutaj w pozycji 47 załącznika do rozporządzenia ustawodawca zwolnił z obowiązku ujmowania na kasie fiskalnej dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Skorzystanie z tego zwolnienia zostało jednak dodatkowo obwarowane tym, że dana czynność musi w całym zakresie zostać udokumentowana fakturą.Reasumując w naszym przykładzie przy sprzedaży na rzecz osoby prywatnej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy przedsiębiorcy, nie będzie on miał obowiązku ujęcia tej transakcji na kasie fiskalnej, bowiem zostanie ona udokumentowana fakturą.