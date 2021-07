Montaż klimatyzacji z ulgą termomodernizacyjną?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego z funkcją grzania (pompy ciepła), które jest wykorzystywane do ogrzewania budynku mieszkalnego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.06.2021 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.77.2021.3.KK.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na dom małżonka

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak odliczyć zakup klimatyzacji w zeznaniu podatkowym? Czy zamontowana na budynku mieszkalnym klimatyzacja może zmniejszyć podatek dochodowy? Okazuje się że tak - o ile posiada ona funkcję grzania w postaci pompy ciepła. Wówczas to wydatki takie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej i to w pełnej wysokości, o ile zostanie zachowany limit tego odliczenia.

Przeczytaj także: Instalacja fotowoltaiczna na cudzym domu bez ulgi termomodernizacyjnej

Wnioskodawczyni jest wraz z mężem współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wspólność ustawowa). Dom jest ogrzewany piecem gazowym i sporadycznie kominkiem. W 2019 r. małżonkowie zamontowali na nieruchomości instalację fotowoltaiczną , którą rozliczyli w ramach ulgi termomodernizacyjnej W 2020 r. natomiast została zamontowana klimatyzacja z funkcją ogrzewania każdego pomieszczenia w domu, co zostało udokumentowane fakturą wystawioną na wnioskodawczynię przez czynnego podatnika VAT. Faktura obejmuje zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania i w całości została zapłacona. Jest to klimatyzacja inwetorowa typu split z funkcją ogrzewania pompą ciepła typ powietrze-powietrze, co zostało potwierdzone przez producenta w karcie produktu. Posiada ona sprężarkę charakterystyczną dla pomp ciepła, jest ekologiczna i ekonomiczna. Współczynnik efektywności wynosi ok. 4 (4.0), czyli 1 kW energii elektrycznej wytwarza ok. 4 kW energii cieplnej – na podstawie danych dostarczonych przez producenta, dostępnych w karcie produktu. Małżonkowie w dużej mierze chcą zmienić sposób ogrzewania budynku z paliwa gazowego na za pomocą pompy ciepła.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania może rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2020 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów