Zbycie wierzytelności czyli przychód z praw majątkowych w rocznym PIT

Zmarły mąż, dokonując zbycia wierzytelności, uzyskał przychód z praw majątkowych. W konsekwencji wnioskodawczyni wybierając wspólne rozliczenie, musi wykazać w rocznym PIT przychód z tytułu otrzymanych przez męża środków pieniężnych ze zbytej wierzytelności - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.06.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.101.2021.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatniczka może wybrać rozliczenie się ze zmarłym mężem za rok, w którym mąż zmarł. Musi jednak pamiętać, że w takim przypadku w rocznym PIT musi wykazać wszystkie dochody męża opodatkowane skalą podatkową. Fiskus nakazuje do nich zaliczyć również sprzedaż wierzytelności.

Mąż wnioskodawczyni wytoczył powództwo sądowe swoim pracodawcom o wypłatę zadośćuczynienia należnego na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego w związku z wypadkiem przy pracy. Sąd Okręgowy Wydział Pracy zasądził na rzecz męża kwotę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 7 września 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 3.276,08 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 7 września 2012 r. do dnia zapłaty, a także zwrot kosztów procesu. Sąd Apelacyjny kwotę odszkodowania obniżył z 3.276,08 zł do 588,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 7 września 2012 r. do dnia zapłaty, a w pozostałej części apelację oddalił oraz zasądził zwrot kosztów procesu od pozwanych.Pracodawcy nie chcieli dobrowolnie spełnić świadczenia, w związku z czym została wszczęta egzekucja, która okazała się bezskuteczna. W związku z tym we wrześniu 2020 r. mąż zbył posiadaną wierzytelność za kwotę 105.000 zł, a w listopadzie 2020 r. zmarł.Spadkobiercami zmarłego są: wnioskodawczyni oraz dzieci zmarłego. Środki pieniężne z uzyskanej przez zmarłego męża wierzytelności nie weszły do masy spadkowej. Wnioskodawczyni rozliczyła się wspólnie z mężem. Rozliczenia podatkowego ze wspólnych dochodów dokonała w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w rocznym PIT powinna wykazać środki uzyskane ze zbytej wierzytelności, czy też korzystają one ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów