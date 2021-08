Ulga mieszkaniowa w PIT tylko na własne cele mieszkaniowe

Ulga mieszkaniowa: ważne które pieniądze i na co zostaną wydane © Africa Studio - Fotolia.com

Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych a więc potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad głową". Ulgą mieszkaniową objęte są tylko takie wydatki, które poniesione zostały na zaspokojenie "własnych" potrzeb mieszkaniowych podatnika - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.168.2021.2.MD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Ulga mieszkaniowa: ważne które pieniądze i na co zostaną wydane Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczą na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, czyli zapewnienie sobie dachu nad głową. Dodatkowo wydać na ten cel trzeba konkretne pieniądze, czyli te, które zostały uzyskane ze sprzedaży mieszkania.

W sierpniu 2019 r. małżonkowie nabyli mieszkanie po to aby, najpierw oddać je w najem, a z czasem przekazać synowi. Cena zakupu wyniosła 90.000 zł, a na ten cel (oraz remont mieszkania) zainteresowani zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 114.839,62 zł. Mieszkanie było w złym stanie technicznym i wymagało przeprowadzenia remontuPo zakończeniu prac remontowych mieszkanie miało zostać wynajęte, jednakże osoba oglądająca lokal mieszkalny była zainteresowana jego kupnem. Sprzedaż nastąpiła 29 stycznia 2020 r. za kwotę 190.000 zł. Kupujący wpłacił małżonkom na ich konto osobiste kwotę w wysokości 71.931,62 zł, a kwotę w wysokości 118.068,38 zł na spłatę ich zobowiązania wobec banku ( kredyt hipoteczny na zakup mieszkania).Pomimo spłaconego kredytu hipotecznego przez kupującego zainteresowani posiadają całą kwotę, a więc190.000 zł (posiadane oszczędności oraz otrzymana część ceny sprzedaży od kupującego), którą to chcą w najbliższym czasie przeznaczyć je na cele mieszkaniowe ). Po sprzedaży mieszkania wnioskodawczyni wraz z mężem kupili w tym roku opisywaną we wniosku nieruchomość i nie zamierzają nabywać innych nieruchomości, gdyż nie są inwestorami.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w sytuacji, gdy chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej i posiadają kwotę 190.000 zł (mimo że kupujący przelali część pieniędzy na konto banku za kupione mieszkanie tytułem spłaty hipoteki), muszą płacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: