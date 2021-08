Zwrot akcyzy na zarejestrowany samochód?

Firma handlująca autami w czerwcu 2019 r. kupiła samochody i zarejestrowała je czasowo w kraju, a miesiąc później wywiozła za granicę i sprzedała w ramach WDT. Przedsiębiorca zwrócił się do organu o zwrot zapłaconej akcyzy, powołując się na art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Jednak fiskus stwierdził, że właśnie w oparciu o ten przepis firmie zwrot się nie należy, bowiem dokonała rejestracji w kraju przed przeprowadzeniem WDT.

Przedsiębiorca wystąpił o zwrot akcyzy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jürgen Fälchle - Fotolia.com Rejestracja samochodu nie przeszkadza zwrotowi akcyzy? Akcyzą obłożone są dobra luksusowe, a mówiąc dokładniej - na co zwrócił uwagę WSA w Poznaniu, konsumpcja tych dóbr w Polsce. Wśród nich ustawodawca wymienił samochody osobowe, które w Polsce są rejestrowane. Sąd podkreślił, że z konsumpcją taką nie mamy do czynienia przy czasowej rejestracji pojazdy, który następnie jest wywożony poza granice kraju.

Czasowa rejestracja

Sąd po stronie przedsiębiorcy

Przepis art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi:(Dz.U. 2009, nr 3, poz. 11, ze zm.).W oparciu o ten właśnie przepis jedna z firm handlujących autami wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot zapłaconej na terytorium kraju akcyzy od nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, które następnie były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy. Naczelnik odmówił zwrotu, wskazując, że auta zostały zarejestrowane na terytorium Polski przed ich wewnątrzwspólnotową dostawą. Dlaczego?Firma zakupiła samochody w czerwcu 2019 r. i jeszcze tego samego miesiąca zarejestrowała je czasowo na terytorium kraju w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 2b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W lipcu 2019 r. sprzedała pojazdy i wywiozła za granicę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zgodnie z przywołanym przepisem prawa drogowego na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się czasowej jego rejestracji w celu umożliwienia przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Polski.Dyrektor izby skarbowej, jako organ drugiej instancji, poparł stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, wskazując, że ponieważ w dniu dokonywanej przez firmę dostawy WDT auta były już zarejestrowane w Polsce w rozumieniu art. 107 ust. 1 ustawy akcyzowej, to właśnie z uwagi na brzmienie tego przepisu przedsiębiorca nie będzie uprawniony do uzyskania zwrotu zapłaconej akcyzy.Przedsiębiorca postanowił wnieść do sądu skargę na takie rozstrzygnięcie fiskusa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że organy skarbowe dokonały błędnej wykładni art. 107 ust. 1 ustawy akcyzowej. Wskazał też, że dyrektor izby skarbowej przyjął jedynie językową wykładnię tego przepisu, z której wynika, że wszelka wcześniejsza rejestracja samochodu wyklucza możliwość uzyskania zwrotu akcyzy . Natomiast powinno się ten przepis interpretować z uwzględnieniem istoty samego podatku akcyzowego, stosując wykładnię funkcjonalną.WSA wskazał, że akcyza jest podatkiem nakładanym na konsumpcję oznaczonych towarów. W sytuacji, gdy pomimo zapłaty tego podatku nie doszło jednak do konsumpcji towaru na terytorium kraju, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania jego zwrotu. Zatem warunek „niezarejestrowania” pojazdu zgodnie z przepisami prawa drogowego należy interpretować z zachowaniem zasady konsumpcyjności podatku akcyzowego oraz treści aktu rejestracji pojazdu określoną również tymi przepisami. Sąd, uchylając zaskarżoną decyzję organu podatkowego, orzekł, że wykładnia regulacji dotyczących zwrotu akcyzy od samochodów osobowych nie może skutkować obciążaniem tym podatkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą sprzedaży tych pojazdów, którzy nie są przecież ich konsumentem końcowym.(wyrok WSA w Poznaniu z 7 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Po 546/20).