Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

Otrzymanie przez wspólnika zwrotu części wkładu do Spółki komandytowej w postaci przekazania przez spółkę komandytową części majątku spółki tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie tego wspólnika - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2021 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.272.2017.13.AA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com Od spłaty za zmniejszenie udziały wspólnik nie płaci podatku Zmniejszenie udziału wspólnika w spółce to nie jego wystąpienie ze spółki osobowej. W efekcie otrzymany zwrot części udziału, nawet w postaci udziału w nieruchomości należącej do tej spółki, nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym.

Wnioskodawca – osoba fizyczna, jest komandytariuszem w spółce komandytowej spółce z o.o., która powstała z przekształcenia spółki z o.o. Wkłady poszczególnych wspólników w spółce odpowiadają wartości udziałów każdego ze wspólników pierwotnie założonej spółki z o.o. i są wkładami pieniężnymi.Obecnie jest rozważane obniżenie wkładu wnioskodawcy w spółce, co wiązałoby się z częściowym zwrotem tego wkładu, ale nie w pieniądzu a jako udział w prawie własności nieruchomości należącej do spółki.Zwrot ten nie będzie się wiązał z wystąpieniem wnioskodawcy ze spółki ani jej likwidacją. Wnioskodawca zadał pytanie, czy obniżenie jego wkładu w spółce komandytowej, w wyniku którego otrzyma on udział w prawie własności nieruchomości, będzie skutkowało powstaniem u niego przychodu podatkowego ? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając rozstrzygnięcie sądów administracyjnych, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów