Rozliczenie straty podatkowej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej

Spółka i PGK to nie to samo. Ustawa o CIT wyraźnie rozróżnia te dwa podmioty podatku CIT jak też i lata podatkowe. Spółka, która przed przystąpieniem do PGK poniosła stratę podatkową, nie może jej rozliczyć w czasie funkcjonowania PGK. Jednocześnie 5-cio letni okres, w którym stratę taką może rozliczyć, ulega zwieszeniu na czas istnienia PGK.

Przeczytaj także: Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

PGK nie może odliczyć straty wygenerowanej przez spółkę przed jej przystąpieniem do PGK. Nie występuje tutaj bowiem tożsamość dochodów oraz strat. Ustawa o CIT odróżnia rok podatkowy spółki od roku podatkowego PGK. W rezultacie przy ustalaniu 5 lat, w których spółka może odliczyć stratę, nie uwzględnia się lat podatkowych PGK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fox17 - Fotolia.com Strata podatkowa zawieszona na czas funkcjonowania PGK Fiskus wydał interpretację ogólną, w której pod naporem sądów ostatecznie przyznał, że w czasie trwania podatkowej grupy kapitałowej pięcioletni okres, w którym spółka wchodząca w skład PGK, powinna rozliczyć stratę podatkową, ulega zawieszeniu i biegnie dalej dopiero po ustaniu PGK.

upływu terminu obowiązywania umowy o PGK; lub wystąpienia w okresie obowiązywania umowy zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego.

obniżenia dochodu o wysokość straty z tego samego źródła w okresie pięciu najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych, z tym że kwota obniżenia tego dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty; albo obniżenia jednorazowo dochodu o wysokość straty z tego samego źródła w okresie najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia tego dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Interpretacja ta jest odpowiedzią na toczący się spór pomiędzy fiskusem a podatnikami, w który zaangażowane zostały również sądy. W interpretacji tej czytamy: