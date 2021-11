Dzierżawa pola na pastwisko dla koni bez podatku dochodowego

Gdy przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna, która wydzierżawiona zostanie na cele rolnicze, to uzyskiwana kwota z tytułu dzierżawy nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.09.2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.544.2021.7.MGR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Od dzierżawy pastwiska dla koni nie ma PIT Wydzierżawienie gruntu rolnego, spełniającego definicję gospodarstwa rolnego, na cele rolnicze, w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet jeżeli dzierżawcą jest spółka działająca w branży hotelarskiej.

Wnioskodawczyni wraz z mężem jest właścicielem gruntu rolnego o powierzchni ok. 3,5 ha. Na sąsiedniej działce spółka z o.o. prowadzi hotel i zamierza ona wydzierżawić powyższy grunt, na którym chce stworzyć pastwiska i hodować koniki polskie, aby dzieci gości mogły je oglądać. umowie dzierżawy zostanie zastrzeżone, że grunt zostaje wydzierżawiony wyłącznie na cele rolnicze, dopuszczające przetrzymywanie na tym terenie koników polskich, pod warunkiem zachowania kultury rolnej.Dzierżawca nie prowadzi gospodarstwa rolnego, zajmuje się działalnością hotelową. Nie zamierza też prowadzić działalności agroturystycznej. Chce jedynie wzbogacić ofertę pobytową dla dzieci gości hotelowych, tak by mogły one oglądać/głaskać koniki.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od uzyskiwanej dzierżawy tej ziemi powinna płacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów