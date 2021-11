Od 2022 r. szybszy zwrot podatku VAT ale tylko dla wybranych

W piątek 29 października 2021 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustawa (czeka ona obecnie na podpis Prezydenta). Nowelizacja zakłada wprowadzenie do przepisów VAT możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur oraz zachęt do stosowania tego rodzaju dokumentów.

Krajowy System e-Faktur będzie systemem teleinformatycznym służącym do: nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF; powiadamiania podmiotów, o których mowa wwyżej, o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub ich odebraniu; uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, posiadanych przez podmioty wymienione wyżej; wystawiania faktur ustrukturyzowanych; dostępu do faktur ustrukturyzowanych; otrzymywania faktur ustrukturyzowanych; przechowywania faktur ustrukturyzowanych; oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF; analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych; powiadamiania podmiotów, o których mowa wyżej, o:

a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia,

b) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem,

c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF; powiadamiania podmiotów innych niż określone wyżej o braku uprawnień do korzystania z KSeF. Z KSeF będą mogli korzystać: podatnik, podmioty wskazane przez podatnika, podmioty, o których mowa w art. 106c (komornicy i organy egzekucyjne), osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c, osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF, którym podatnik lub podmioty, o których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu, a także inne podmioty wskazane przez osoby fizyczne korzystające z KSeF, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym.Krajowy System e-Faktur będzie systemem teleinformatycznym służącym do:

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Fiskus zachęca do centralnego rejestru faktur W przyszłym roku wejdą w życie przepisy regulujące zasady działania centralnego rejestru faktur. Fiskus zyska tym samym dodatkowe informacje o transakcjach zawieranych pomiędzy firmami. Rozwiązanie to na początku ma być dobrowolne, a zachętą do jego stosowania będzie szybszy, bo 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT.

Podatnicy, którzy zdecydują się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, będą uprawnieni do otrzymania zwrotu podatku VAT w nowym, 40-dniowym terminie liczonym od dnia złożenia rozliczenia.

w całym okresie rozliczeniowym podatnik będzie wystawiał jedynie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem KSeF

kwota podatku „do przeniesienia” z poprzedniego rozliczenia nie będzie przekraczać 3.000 zł

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty na białej liście VAT

których nie wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej z powodu braku zgodności z wzorem faktury ustrukturyzowane lub uproszczone za pomocą kas fiskalnych (czyli tzw. paragony z NIP).

Fakturą ustrukturyzowaną będzie faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (KSeF). Faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana i otrzymywana za pomocą oprogramowania interfejsowego, w wersji elektronicznej. Oprogramowanie to będzie dostępne na stronie, której adres będzie podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.Mówiąc w pewnym uproszczeniu KSeF będzie programem do wystawiania faktur za pośrednictwem resortu finansów (organ ten będzie miał zatem wgląd do takich dokumentów). Fiskus postanowił więc zachęcić firmy do korzystania z tego rodzaju dokumentów. W jakiś sposób? – poprzez skrócenie terminu zwrotu podatku. Rozwiązanie to bowiem na początku ma być dobrowolne, a nie obowiązkowe.Zgodnie z nowym art. 87 ust. 5b ustawy o VAT, urząd skarbowy będzie zobowiązany do dokonania zwrotu wykazanego w rozliczeniu VAT w terminie 40 dni, gdy spełnione zostaną następujące warunki:Nadto prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni będzie możliwe również w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik oprócz faktur ustrukturyzowanych wystawiał faktury: