Zakup budynku mieszkalno-usługowego z ulgą mieszkaniową

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W związku z tym zakup budynku mieszkalno-usługowego, którego większa część stanowi powierzchnię mieszkalną, korzysta z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.04.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.48.2021.2.JG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Ulga mieszkaniowa zwalnia z podatku pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone m.in. na zakup budynku mieszkalnego. Ustawa o PIT nie zawiera definicji takiego budynku. Zgodnie zaś z Polską Klasyfikacją Obiektów budowlanych, budynkiem mieszkalnym jest taki, którego co najmniej połowa powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W związku z tym zakup budynku mieszkalno-usługowego również ulgą jest objęty.

Małżonkowie sprzedali w 2020 r. dom, którego właścicielami byli przez okres krótszy niż 5 lat. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zamierzają przeznaczyć w ciągu trzech lat na zakup gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-usługowym oraz remont tej nieruchomości. Powierzchnia mieszkalna budynku stanowi ponad 60% jego powierzchni całkowitej. W budynku tym małżonkowie będą realizować swoje cele mieszkaniowe . Mąż będzie w nim prowadził również działalność gospodarczą.Zadano pytanie, czy przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na zakup i remont budynku mieszkalno-usługowego pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów