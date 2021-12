Dowóz pracowników do pracy jest zwolniony z podatku dochodowego

Gdy dowóz i odwóz z pracy pracowników jest realizowany przez zewnętrznego przewoźnika autobusami, to wartość świadczenia otrzymanego przez pracowników od pracodawcy z tytułu organizowanego przez niego przewozu podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.12.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.647.2021.1.PSZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca organizuje transport dla swoich pracowników do i z zakładu pracy do miejsca zamieszkania, które jest oddalone od zakładu pracy o 33 km. Dowozem zajmuje się zewnętrzna firma, transport odbywa się w stałych porach samochodami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.Za świadczone usługi transportu osób spółka co miesiąc otrzymuje fakturę od przewoźnika. Nie prowadzi przy tym ewidencji pracowników korzystających z tej usługi. Zdarzają się sytuacje, gdzie osoby dojeżdżające biorą urlop lub chorobowe. Prowadzenie ewidencji oraz jej weryfikacja byłyby znacznie utrudnione, gdyż wymagałyby zaangażowania innych pracowników a w konsekwencji zwiększenia kosztów pracy Zadano pytanie, czy dowóz pracownika do i z miejsca pracy zapewniany przez pracodawcę stanowi - dla danego pracownika – przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów