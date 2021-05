Stosowanie kodu GTU_13 do usług transportowych w nowym JPK

Od 1 października 2020 r. podatnicy zobowiązani są przesyłać do urzędu skarbowego plik JPK składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej niektóre transakcje należy oznaczać tzw. kodami GTU. Jedno z takich oznaczeń przewidziano m.in. dla usług transportowych.

Jakie usługi transportowe wchodzą w zakres GTU_13?



Należy zaznaczyć, że nie zastosujemy tego oznaczenia jeżeli wykonujemy usługi: transportu kolejowego (PKWiU 49.2);

transportu pasażerskiego (PKWiU 49.31);

spedycji (PKWiU 52.29.12.0);

usług pocztowych i kurierskich (PKWiU 53).

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Refakturowanie usług transportowych: kod GTU w nowym JPK_VAT Usługi transportowe obecnie musza być w JPK_VAT z deklaracją dodatkowo oznaczane symbolem GTU_13. Powyższe dotyczy wyłącznie transportu drogowego towarów rozumianego jako odrębna usługa. Oznaczenia tego nie stosuje się do faktur, które dokumentują sprzedaż towaru, gdzie w skład tego świadczenia wchodzi również ich transport do klienta. Symbol ten należy natomiast stosować do refakturowania usług transportowych.

Co z kosztem transportu przy dostawie towaru?

W świetle natomiast art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Co w przypadku refakturowania usługi transportowej?

W takim przypadku przyjmujemy fikcję prawną, że podatnik sam nabył usługę, a później ją odsprzedał.

W świetle §10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej zwane rozporządzeniem), ewidencja zawiera oznaczenie "13" dotyczące świadczenia usług: transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie "13".Należy zwrócić uwagę, że oznaczenie to stosujemy wyłącznie do usług transportowych oznaczonych symbolem PKWiU 2015: 49.4.Pod tym symbolem PKWiU kryje się transport drogowy towarów . Tym samym, oznaczenie GTU_13 zastosuje podatnik wykonujący usługi transportowe, wyłącznie w przypadku wykonywania transportu drogowego towarów.Kod GTU_13 zastosujemy jeśli faktycznie świadczona jest na rzecz klienta usługa transportu drogowego towarów.W takim przypadku nie mamy więc do czynienia z niezależną usługą wykonaną na rzecz klienta, lecz z kosztem dodatkowym, który doliczamy do ceny za dostawę towaru.W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Jest to przepis dotyczący refakturowania.W §10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia nie przewidziano żadnego wyłączenia dla refakturowania. Jeżeli zatem podatnik refakturuje usługę transportu drogowego towarów o symbolu PKWiU 49.4, to zobowiązany jest oznaczyć taką sprzedaż kodem GTU_13.