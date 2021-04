Ryczałt ewidencjonowany: utwór muzyczny jako własny produkt

Przychody ze sprzedaży wytworzonych plików mp3 z muzyką/piosenkami, będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26.04.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.74.2021.2.MR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Od 2019 r. wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przeprowadzaniu szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i żłobków w zakresie edukacji muzycznej. Jest autorem kilkunastu podręczników w tej dziedzinie. Szkolenia przeprowadza w całej Polsce. Na 2021 r. dla swojej firmy wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym , zaś powyższe przychody będzie opodatkowywał 8,5% stawką ryczałtu.Dodatkowo wnioskodawca komponuje też i nagrywa własne piosenki na potrzeby edukacji muzycznej o której mowa wyżej (piosenki do zabaw muzyczno-ruchowych). Proces produkcji polega tutaj na komponowaniu których melodii, napisaniu do nich słów, zamówieniu aranżacji, nagraniu piosenki w studiu, poprawie fałszów i obróbek studyjnych przez fachowca. Finalnym produktem jest plik mp3 z muzyką, który jest sprzedawany na stronie internetowej wnioskodawcy.Zainteresowany zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu powinien stosować do sprzedaży własnej muzyki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów