Dokumentowanie usług gastronomicznych paragonami fiskalnymi i fakturami VAT

Na wystawianych fakturach lub paragonach, w części, która odzwierciedla elementy obligatoryjne w świetle przepisów prawa powinna widnieć tylko jedna pozycja tj. zsumowana wartość świadczenia głównego (sprzedaż konkretnego dania) oraz świadczeń pomocniczych (kosztów opakowania i dowozu) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.02.2022 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.763.2021.1.PRM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak dokumentować sprzedaż dań serwowanych na wynos? Na potrzeby podatku VAT świadczenia dodatkowe przyjmują stawkę tego podatku właściwą dla świadczenia głównego.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej firmy świadczy usługi gastronomiczne bezpośrednio w posiadanym lokalu bądź na wynos. W tym drugim przypadku klient odbiera osobiście zapakowane w opakowanie jednorazowe danie albo danie to jest mu dostarczane samochodem firmowym W przypadku dań na wynos do usługi głównej (a więc sprzedaży dania gastronomicznego) doliczany jest bądź koszt samego opakowania, bądź koszt opakowania oraz dowozu, przy czym do tych dodatkowych usług zastosowanie ma stawka podatku od towarów i usług właściwa dla usługi głównej (sprzedaży dania), tj. 8%, gdyż usługa jest w tym przypadku usługą kompleksową. Głównym przedmiotem transakcji jest sprzedaż dania gastronomicznego, opakowanie i transport są świadczeniami pobocznymi (uzupełniającymi).Na paragonie fiskalnym bądź fakturze dokumentującej sprzedaż takiej usługi świadczenia poboczne są jednak wykazywane osobno w następujący sposób:1. konkretne danie - ze stawką 8%,2. opakowanie - ze stawką 8%,3. dowóz - ze stawką 8%.Tylko przy rozbiciu usługi kompleksowej na poszczególne elementy klient ma bowiem możliwość sprawdzenia, co składa się na usługę kompleksową i czy cena zamówionego towaru jest zgodna z cennikiem. Klienci w przeważającej części zwracają na to uwagę i wymagają, żeby z dokumentu sprzedaży wynikało ile płacą za danie, a ile wynosi koszt opakowania i dostawy.Wnioskodawca zadał pytanie, czy taki sposób dokumentowania sprzedaży dań serwowanych na wynos jest prawidłowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: