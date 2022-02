Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. jako przychód z innych źródeł

W przypadku wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi spółki z tytułu powtarzających się świadczeń rzeczowych na rzecz spółki, kwalifikowanego do przychodów z innych źródeł, na spółce nie spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.11.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.803.2020.1.MKA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Zgodnie z umową spółki z o.o. , jeden z jej wspólników jest zobowiązany do powtarzających się w każdym miesiącu kalendarzowym świadczeń niepieniężnych, polegających na wykonywaniu na rzecz spółki określonych w umowie usług (usługi tłumaczenia). Za wykonane świadczenia niepieniężne spółka wypłaca wspólnikowi wynagrodzenie ustalone na zasadach rynkowych.Spółka zadała pytanie, czy wynagrodzenie to należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł po stronie wspólnika? Czy jest ona zobowiązana do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych kwot? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów