Wynagrodzenie wspólnika jest kosztem podatkowym w spółce z o.o.

Dokonywane przez spółkę na rzecz wspólników wypłaty wynagrodzeń za świadczenia niepieniężne na rzecz spółki stanowią dla niej podatkowe koszty uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.02.2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.542.2021.2.ŚS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca – spółka z o.o. – prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego i szeroko pojętego konsultingu. Jest czynnym podatnikiem VAT. Wspólnikami spółki są osoby fizyczne posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego i konsultingu. W najbliższym czasie zostanie zmieniona umowa spółki w ten sposób, że znajdą się w niej postanowienia zobowiązujące obu wspólników do następujących powtarzających się świadczeń niepieniężnych, realizowanych w każdym przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez spółkę, w zakresie świadczenia usług konsultingu w sferze biznesowej oraz doradztwa biznesowego i restrukturyzacyjnego.Świadczenia z tego tytułu będą odpłatne i ekwiwalentne, co oznacza, że spółka będzie dokonywała wypłat wynagrodzenia na rzecz wspólników na podstawie wystawionych przez nią rachunków, wg przyjętych rynkowych stawek. Świadczenia te spółka będzie wykorzystywała do realizacji usług na rzecz swoich klientów, za co będzie ich obciążała fakturami, uzyskując z tego tytułu przychody.Zgodnie z art. 176 § 2 ustawy KSH, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki będzie wypłacane niezależnie od tego czy spółka będzie wykazała zysk.Nadto we wniosku wskazano, że wspólnicy będą zasiadać w zarządzie spółki jak też będą członkami jej organu stanowiącego. Usługi, o których mowa we wniosku, nie będą wykonywane przez wspólników w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.Zadano pytanie, czy wypłacane wynagrodzenie za świadczenia niepieniężne będzie stanowić dla spółki podatkowy koszt uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów