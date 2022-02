Przejęcie udziałów w spółce jawnej od męża z podatkiem od darowizny

Skoro przekazanie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na rzecz jego żony zostało dokonane tytułem darmym to przekazanie to spowodowało przysporzenie majątku żony kosztem majątku męża, co podlega pod ustawę o podatku od spadków i darowizn - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2022 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.215.2021.1.ASZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 1990 r. mąż wnioskodawczyni zawarł z osobą trzecią umowę spółki cywilnej . Środki na wkład własny męża pochodziły z majątku wspólnego małżonków – małżeństwo trwało już w momencie założenia spółki. Przez cały okres trwania małżeństwa między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Następnie 22 kwietnia 2008 r. doszło do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną , w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Majątek spółki tworzy wkład pierwotny oraz niewypłacone zyski.W związku z problemami zdrowotnymi męża i jego niemożnością uczestniczenia w prowadzeniu spraw spółki, została podjęta decyzja o przeniesieniu ogółu prawi i obowiązków wspólnika z niego na wnioskodawczynię w trybie art. 10 Kodeksu spółek handlowych, ze skutkiem od dnia 1 listopada 2021 r., co zostało zgłoszone do sądu. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej nastąpiło pod tytułem darmym.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy powyższa czynność będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów