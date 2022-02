Sprzedaż apartamentowców będących lokalami mieszkalnymi, tj. posiadających zaświadczenie potwierdzające warunki do uznania ich za lokale mieszkalne wydane przez Starostę, jest opodatkowana 8% stawką VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.12.2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.645.2019.2.MG.

Przeczytaj także: Podatek VAT: garaż z mieszkaniem garażowi nierówny

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Sprzedaż apartamentowca z 8% stawką VAT? Sprzedaż apartamentowców będących lokalami mieszkalnymi, tj. posiadających zaświadczenie potwierdzające warunki do uznania ich za lokale mieszkalne wydane przez Starostę, jest opodatkowana 8% stawką VAT.

Wnioskodawca – spółka – nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa i kontynuuje tę samą działalność polegającą na realizacji inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku wraz ze zmianą użytkowania na budynek usług turystycznych z lokalami apartamentowymi. Po zakończonej inwestycji wszystkie lokale apartamentowe o funkcji mieszkalnej w budynku usług turystycznych zostaną sprzedane.Spółka wskazała, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki, na których dokonywana jest inwestycja, przeznaczone są w części pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacji, zdrowotnych i in.) oraz w części pod teren drogi publicznej W wyniku inwestycji powstanie 129 lokali apartamentowych, które w zdecydowanej większości będą miały powierzchnię w przedziale 25m2-150m2. Tylko 10 lokali będzie miało powierzchnię mniejszą (ok. 23 m2). Zgodnie z § 94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Jednak powierzchnia ww. lokali nie spełniających ww. wymogów lokali mieszkalnych stanowi jedynie ok. 3,5% w stosunku do powierzchni wszystkich lokali w budynku. Lokale pozostałe będą spełniały wymagania techniczne dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych, tj. warunki określone w szczególności w § 90 - 95 ww. rozporządzenia. Każdy lokal będzie przystosowany na pobyt ludzi, oprócz pomieszczeń mieszkalnych (pokoi dziennych i sypialni), każdy lokal będzie mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę z kabiną prysznicową i umywalką, WC w łazience, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.Apartamenty będą przeznaczone na stały pobyt ludzi. Będą w pełni samodzielne, tj. wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku oraz wyposażone w przyłącza wszystkich mediów i urządzenia sanitarne. W momencie sprzedaży każdy lokal będzie posiadał odrębną księgę wieczystą z ustanowionym dla niego udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie i w częściach wspólnych budynku. Na nieruchomości będzie zapewniona odpowiednia liczba miejsc postojowych, a niektóre lokale będą miały dodatkowo pomieszczenia przynależne w postaci piwnic (komórek lokatorskich). Ww. lokale apartamentowe będą samodzielnymi lokalami w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z. 2015 r. poz. 1892 ze zm. ), a ich samodzielność zostanie potwierdzona zaświadczeniem starosty.Wyodrębniane lokale będą sprzedawane firmom jak i osobom prywatnym. Spółka nie ma przy tym wpływu na sposób ich późniejszego wykorzystywania (zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, wynajem itp.).Spółka podkreśliła, że powierzchnia użytkowa apartamentów spełniających warunki mieszkalne będzie istotnie przewyższała połowę całkowitej powierzchni użytkowej całego budynku. W budynku nie będzie pomieszczeń charakterystycznych dla obiektów hotelowych, takich jak np. stołówka, basen, wspólna jadalnia ani innych pomieszczeń i urządzeń wymaganych dla hoteli i pensjonatów w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).Zdaniem spółki budynek należy klasyfikować w grupowaniu PKOB grupa 112 klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”.Spółka zadała pytanie, jaką stawkę VAT powinna stosowa do sprzedaży apartamentów stanowiących samodzielne lokale o charakterze mieszkalnym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów