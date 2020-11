Przekazanie nieruchomości spółki jawnej jej wspólnikom bez podatku od darowizny

Czynność nieodpłatnego przeniesienia przez spółkę jawną własności nieruchomości na rzecz wspólników w następstwie wykonania zobowiązania wynikającego z uchwały wspólników o wycofaniu nieruchomości, która nie przyjmie formy darowizny ani nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.11.2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.130.2020.2.ASZ.

Przeczytaj także: Przekazanie majątku spółki bez podatku od darowizny

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Wspólnicy rozporządzają majątkiem spółki osobowej bez podatku. Podatkiem od spadków i darowizn objęte są wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w ustawie. Znalazły się tutaj m.in. umowy darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Do takich nie zalicza się jednak przeniesienia własności nieruchomości przez spółkę osobową na jej wspólników - dokonaną na podstawie podjętej uchwały. W rezultacie taka czynność podatkiem tym obarczona nie będzie.

Przeczytaj także: Majątek spółki jawnej dla wspólników w podatku od spadków i darowizn

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej , która w latach 1999 i 2006 nabyła nieruchomości zabudowane. Nieruchomości te obecnie mają zostać wycofane z ewidencji środków trwałych oraz majątku spółki i zostać nieodpłatnie przekazane na potrzeby własne wspólników, proporcjonalnie do udziału każdego wspólnika w zyskach spółki. Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej nie będzie dokonywane odpłatnie i nie będzie dokonywane tytułem wypłaty z zysku w tej spółce.Przeniesienie nieruchomości do majątku wspólników nastąpi na podstawie uchwały wspólników ‒ w formie aktu notarialnego . Wykonanie uchwały nastąpi przez zawarcie umowy (w formie aktu notarialnego) o nieodpłatne przekazanie wspólnikom, proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki jawnej. Czynność ta nie będzie skutkować obniżeniem wkładów wspólników w spółce.Wnioskodawca wyjaśnił, że zawarta umowa nie będzie umową darowizny ani umową zniesienia współwłasności w myśl Kodeksu cywilnego. Będzie ona umową nienazwaną, zawierającą oświadczenia:• spółki jawnej o przeniesieniu nieodpłatnie na wspólników własności składników majątku w części proporcjonalnej do udziału każdego wspólnika w zyskach spółki jawnej oraz wspólników o ich przyjęciu,• przeniesienie na wspólników wskazanej nieruchomości nastąpi na potrzeby własne wspólników,• spółka jawna nie uzyska żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia wskazanych składników majątku,• przekazanie składników majątku nie będzie stanowiło wycofania wkładu w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych.Wnioskodawca zadał pytanie, czy od powyższej czynności będzie musiał zapłacić podatek od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów