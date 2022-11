Jak rozliczać samochód elektryczny w firmie?

W ostatnich latach wzrosła popularność samochodów elektrycznych, nie tylko ze względów środowiskowych, ale i ekonomicznych. Również przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystywanie w swojej działalności gospodarczej aut z napędem elektrycznym. Mogą wtedy skorzystać z dodatkowych preferencji podatkowych. Jak wprowadzać i użytkować elektryki w firmie?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jaka jest wartość nabycia samochodu elektrycznego, którą można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Jak rozliczać samochód elektryczny w leasingu?

Ile VAT można odliczyć przy zakupie samochodu elektrycznego?

Czy samochód elektryczny trzeba amortyzować?

Jak prawidłowo ustalić wartość początkową samochodu?

Jak rozliczać koszty eksploatacyjne dla samochodu elektrycznego?

Jak rozliczać ciężarowy samochód elektryczny?

Jaka jest akcyza na firmowy samochód elektryczny?

Jakie są warunki dofinansowania do zakupu „elektryka”?

Osobowy samochód elektryczny w prawie podatkowym

Zakup lub leasing osobowego samochodu elektrycznego

Zgłoszenie samochodu elektrycznego do urzędu skarbowego na druku VAT-26, jako pojazd wykorzystywany tylko do celów służbowych. Konieczne jest w tym przypadku prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów, a przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od nabycia samochodu. Wartość początkowa to kwota netto wynikająca z umowy zakupu.

Użytkowanie samochodu do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT, natomiast na wartość początkową samochodu składa się kwota netto oraz 50% VAT, który nie podlega odliczeniu.

Rozliczenie kosztów eksploatacji osobowych samochodów elektrycznych

dla pojazdów firmowych wykorzystywanych jedynie do działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca złożył VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu – przysługuje odliczenie 100% VAT, a kwota netto w całości stanowi koszt podatkowy;

dla pojazdów firmowych wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych - przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT. Do kosztów podatkowych zalicza się 75% z sumy kwoty netto i 50% VAT nie podlegającego odliczeniu;

dla pojazdów prywatnych, wykorzystywanych jedynie okazjonalnie do celów działalności gospodarczej - przysługuje prawo odliczenia 50% VAT. Do kosztów podatkowych zalicza się jedynie 20% z sumy kwoty netto i 50% VAT nie podlegającego odliczeniu.

Osobowy samochód elektryczny w przepisach o podatku dochodowym i VAT jest traktowany tak jak pojazdy spalinowe, jednak z jednym wyjątkiem - wartość nabycia, którą można zaliczyć do kosztów podatkowych wynosi w tym przypadku 225 tys. zł (dla aut spalinowych jest to 150 tys. zł). Również do rozliczania kosztów użytkowania samochodu elektrycznego na gruncie podatku dochodowego i VAT stosowane są te same przepisy jak dla samochodów spalinowych.

Dostawczy samochód elektryczny

Akcyza na firmowy samochód elektryczny

Klasyczna hybryda (z silnikiem spalinowym) bez możliwości ładowania z gniazdka o pojemności do 2000 cm 3 – akcyza 1,55%;

– akcyza 1,55%; Klasyczna hybryda (z silnikiem spalinowym) bez możliwości ładowania z gniazdka o pojemności powyżej 2000 cm 3 – akcyza 9,3%;

– akcyza 9,3%; Klasyczna hybryda (z silnikiem spalinowym) z możliwością ładowania z gniazdka o pojemności powyżej 2000 cm 3 – akcyza 9,3%;

– akcyza 9,3%; Samochody elektryczne z silnikiem powyżej 2000 cm3 – akcyza 9,3.

Dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego

Osobowy samochód elektryczny . Wyjątkiem jest jedynie wartość nabycia, którą można zaliczyć do kosztów podatkowych. W przypadku samochodów osobowych spalinowych jest to 150 tys. zł, a w przypadku elektrycznych 225 tys. złZgodnie z przepisami o ruchu drogowym elektryki to samochody, których masa nie przekracza 3,5t, a konstrukcja pozwala na jazdę powyżej 25 km/h.Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej samochód osobowy, może go kupić ze środków własnych, biorąc kredyt lub korzystając z leasingu. Niezależnie od sposobu finansowania, do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko określną z góry wartość pojazdu.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna wartość spalinowego samochodu osobowego, jaką można wprowadzić do kosztów działalności, to 150 tys. zł. NatomiastNależy pamiętać jednak o: składa się na nią wartość netto oraz podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT wartość początkowa pojazdu to jego wartość brutto. Natomiast przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma do wyboru:Przedsiębiorca, który dokonał zakupu samochodu elektrycznego, jest. Suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 225 tys. zł. Poza tym do osobowych samochodów elektrycznych mają zastosowanie te same zasady, co dla spalinowych: nie mogą podlegać jednorazowej amortyzacji i stosuje się do nich taką samą stawkę amortyzacyjną.Przedsiębiorca również może skorzystać z. W takim wypadku należy porównać wartość początkową pojazdu z limitem 225 tys. zł. Jeśli przekracza ona podany limit, w jakiej można zaliczyć kwotę raty leasingowej do kosztów podatkowych. Służy do tego wzór:(225 tys. zł x100%) / wartość początkowa osobowego samochodu elektrycznegoProporcje stosujemy jednie do tzw. raty kapitałowej, natomiast rata odsetkowa zaliczana jest w całości do kosztów podatkowych.Do, na gruncie podatku dochodowego i VAT stosowane są te same przepisy jak dla samochodów spalinowych. Dlatego w zależności od sposobu użytkowania pojazdu przedsiębiorca ma trzy możliwości wyboru sposobu użytkowania samochodu na potrzeby działalnościPowyższe ograniczenia dotyczą kosztów takich jak opłaty za przejazd autostradą, koszty serwisu czy części zamiennych, ale też kosztów ładowania pojazdu. O ile przedsiębiorca będzie korzystał z ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania, w których otrzyma fakturę, rozliczenie kosztów ładowania będzie proste. Jednak jeśli energia elektryczna będzie pobierana z domowego gniazdka, to rekomendowane jest założenie osobnego licznika, który określi rzeczywiste zużycie prądu do ładowania samochodu.Warto pamiętać także, że dla osobowych aut elektrycznychjest taki sam jak dla spalinowych –Rynek samochodów elektrycznych jest zdominowany przez samochody osobowe. Jednak producenci tych pojazdów poszerzają swoją ofertę także o samochody ciężarowe. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wykorzystywanie w działalności elektrycznych samochodów dostawczych powinni wiedzieć, że zastosowanie do nich mają przepisy analogiczne jak dla ciężarowych pojazdów spalinowych.Przy nabyciu ciężarowego samochodu elektrycznego przedsiębiorcy przysługuje. Przy zakupie samochodu ciężarowego, który trzeba amortyzować (wartość początkowa powyżej 10 tys. zł), przedsiębiorca może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla małych podatników w ramach pomocy de minimis lub zastosować stawki amortyzacyjne takie same jak w przypadku pojazdu spalinowego (skorzystaj: Kalkulator - amortyzacja środków trwałych ).Tak jak w przypadku elektrycznych samochodów osobowych, zalecana jest instalacja osobnego licznika, na podstawie którego będzie możliwe rozliczenie rzeczywistego zużycia prądu na potrzeby ładowania.Dla przedsiębiorcy, który zdecyduję się na wykorzystywanie w swojej działalności samochodu elektrycznego, dodatkowym atutem mogą być obniżone stawki akcyzy. Standardowo obowiązują dwie stawki: 3,1% dla samochodów z silnikiem do 2000cmoraz 18,6% dla samochodów powyżej 2000 cm. Jednak dla samochodów elektrycznych stawki akcyzy, zostały obniżone o 50% i prezentują się w następujący sposób:Przedsiębiorca, który nabył samochód elektryczny z możliwością ładowania z gniazdka do pojemności 2000 cm, może skorzystać z całkowitego zwolnienia z akcyzy.Warto przy tym pamiętać, żePrzedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na zakup elektryka lub dofinansowanie leasingu (opłaty wstępnej i transferowej) w ramach programu „Mój elektryk”. Wartość dotacji zależy od przebiegu rocznego samochodu. Jeśli przedsiębiorca nie zadeklaruje przebiegu wartość dotacji to 18 750 zł, dla przebiegu min. 30 tys. km to kwota 27 tys. zł.Dla elektrycznych samochodów ciężarowych maksymalna kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Wartość dotacji zależy od tego czy przedsiębiorca zadeklaruje wysokość rocznego przebiegu auta.