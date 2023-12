Leasing, wynajem czy zakup auta do firmy w grudniu? Ile można zyskać na odliczeniach podatkowych

Końcówka roku przyniosła wyraźne ożywianie w rejestracjach nowych samochodów, co może być związane z tym, że przedsiębiorcy "robią koszty". W przypadku wynajmu długoterminowego auta o wartości ok. 100 tys. zł, łączne odliczenia podatkowe mogą wynieść ok. 19 tysięcy - szacują eksperci Carsmile. Wynajęcie samochodu (spalinowego) wartego 280 tys. zł pozwoli z kolei na odliczenie ok. 37 tys. zł. Jakie wydatki można zaliczyć w koszty? Kiedy zastosować proporcję? Zawiłości przepisów wyjaśnia doradca podatkowy firmy InFakt.

Ożywienie na rynku

Co można rozliczyć w kosztach firmy?

Uwaga na proporcję

Odliczenie VAT

Rozliczenie wpłaty własnej dokonanej w grudniu

zawarcie umowy (w przypadku leasingu obowiązuje forma papierowa, co wynika z obowiązujących przepisów); zawarcie umowy poprzedzone jest oceną zdolności kredytowej leasingobiorcy; wystawienie faktury pro forma na opłatę wstępną (część firm nie wystawia pro formy); przelew środków; wystawienie faktury po zaksięgowaniu środków na rachunku firmy leasingowej lub wynajmującej;

Niewiele czasu na formalności

Symulacja odliczeń podatkowych

W przypadku wynajmu długoterminowego auta o wartości ok. 100 tys. zł, łączne odliczenia podatkowe mogą wynieść ok. 19 tysięcy. Wynajęcie samochodu (spalinowego) wartego 280 tys. zł pozwoli z kolei na odliczenie ok. 37 tys. zł.

Można odliczyć nawet 37 tysięcy zł

W listopadzie zarejestrowanych zostało 41,7 tys. nowych aut osobowych, o 22% więcej niż przed rokiem. Rejestracje samochodów w segmentu premium podskoczyły aż o 35% - podał IBRM Samar. Pierwsza dekada grudnia to z kolei 11,5 tys. rejestracji aut osobowych, o 8% więcej niż przed rokiem.– mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile, platformy internetowej za pośrednictwem której można kupić, wyleasingować lub wynająć samochód.Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczeń podatkowych niezależnie od tego czy wybiorą leasing pojazdu, wynajem długoterminowy czy też zdecydują się na zakup auta za gotówkę i wprowadzą je do środków trwałych firmy, a następnie będą amortyzować ten środek trwały - mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy firmy InFakt.Sprawa komplikuje się przy autach o wartości przekraczającej 150 tys. zł w przypadku napędów tradycyjnych oraz 225 tys. zł w przypadku elektryków i części hybryd. W stosunku do rat leasingowych musimy w takim przypadku zastosować proporcję, w efekcie czego będziemy mogli odliczyć jedynie proporcjonalnie część kapitałową raty wynikającą z podzielania 150 tys. (lub 225 tys. zł) przez cenę pojazdu. W stosunku do części odsetkowej nie stosujemy proporcji.– wyjaśnia Piotr Juszczyk.Od wydatków związanych z samochodem przedsiębiorca może też odliczyć VAT. W przypadku popularnej obecnie formy opodatkowania, jaką jest ryczałt, jest to jedyna możliwość, aby obniżyć odczuwalny koszt zakupu auta (ryczałtowcom nie przysługuje prawo do odliczeń w PIT, czyli „robienia kosztów”). Przedsiębiorcy użytkujący samochód w tzw. trybie mieszanym mogą odliczyć 50% VAT od poniesionych wydatków, a przedsiębiorcy prowadzący tzw. kilometrówkę – cały VAT.„Robienie kosztów” pod koniec roku może polegać na tym, że przedsiębiorca podpisze umowę leasingu czy wynajmu auta i dokona wpłaty własnej, którą następnie rozliczy w kosztach kończącego się roku podatkowego. Aby mógł to zrobić, musi posiadać fakturę dokumentującą dokonanie wpłaty własnej w grudniu (sama faktura może być wystawiona w styczniu).Standardowy proces uzyskania faktury z tytułu dokonania wpłaty własnej w leasingu lub wynajmie wygląda następująco:Planując zakup samochodu trzeba więc uwzględnić czas potrzebny na wybór auta, zawarcie umowy leasingowej lub wynajmu, przelew środków (tu trzeba pamiętać, że z dużym prawdopodobieństwem realizacja przelewu nastąpi w kolejnym dniu roboczym), a także zaksięgowanie środków z tytułu opłaty wstępnej na rachunku firmy będącej właścicielem pojazdu, co może potrwać ok. 2 dni roboczych. Czasu zostało więc naprawdę niewiele.Analitycy Carsmile przygotowali symulację pokazującą, ile teoretycznie mogę wynieść odliczenia podatkowe w przypadku wynajmu długoterminowego auta na firmę . Po uwagę wzięli Toyotę Corollę kosztującą 97 tys. zł brutto oraz Audi A6 o wartości 281 tys. zł. Założyli, że auta są wynajmowane na okres 3 lat w opcji „full”, czyli z ubezpieczeniem, serwisowaniem oraz oponami w cenie abonamentu.Dla uproszczenia przyjęto, że najemca nie wnosi wpłaty własnej. Założyli ponadto, że przedsiębiorca rozlicza się według liniowej stawki PIT i odlicza połowę VAT od wydatków na auto. W przypadku Audi, ze względu na jego cenę, do oszacowania możliwych odliczeń w PIT zastosowali proporcję. W przypadku Toyoty nie było takiej potrzeby.Dokonując symulacji eksperci Carsmile oparli się na standardowych wzorcach faktur z tytułu wynajmu długoterminowego, na których widoczne są tylko dwie pozycje: finansowa i serwisowa. Część finansową rozliczyli w kosztach w całości w przypadku Corolli, a w przypadku Audi A6 – zastosowali proporcję. Część serwisową odliczyli natomiast w 75%.– zauważa Piotr Juszczyk.Z symulacji wynika, że odczuwalny koszt zakupu Toyoty - po odliczeniu PIT i VAT - może być w ciągu całego okresu umowy niższy o 19.332 zł, a odczuwalny koszt wynajmu Audi o 37 225 zł. Przedsiębiorca wynajmujący Corollę „zaoszczędzi” więc aż 25% w stosunku do konsumenta, który wynająłby to samo auto bez możliwości odliczeń podatkowych. Przedsiębiorca wynajmujący Audi ”zaoszczędzi” z kolei 19% (proporcja istotnie ogranicza tu kwotę odliczeń).