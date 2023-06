26 maja Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2% podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. To znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

Przeczytaj także: Podatek od czynności cywilnoprawnych do likwidacji. Sprawdzamy dla kogo

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Koniec z podatkiem PCC przy kupnie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2% podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Zgodnie z nowymi przepisami zniesienie PCC dotyczy sprzedaży prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeżeli nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jednocześnie podwyższono do 6% stawkę PCC dla zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Ta zmiana ma na celu ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych) dotyczy wyłącznie rynku wtórnego. Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego nabywcy są zwolnieni z tego obciążenia.Przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji, w której młodzi ludzie decydują się na zakup mieszkania z rynku wtórnego o wartości 500 tys. zł. Obecnie muszą zapłacić podatek w wysokości 2%, co oznaczałoby konieczność doliczenia 10 tys. zł do ceny mieszkania. Przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł. Zniesienie PCC stanowi więc znaczącą pomoc, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie ceny nieruchomości na rynku. Brak obowiązku płacenia podatku sprawi, że nabywcy będą mieli możliwość zaoszczędzenia tych środków i przeznaczenia ich na inne cele związane z zakupem lub wykończeniem nieruchomości.Zgodnie z nowymi przepisami zniesienie PCC dotyczy sprzedaży prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeżeli nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jednak nabywca posiadał udział w prawach własnościowych, to zwolnienie nie obejmuje przypadków, w których przekracza on 50% lub został nabyty drogą dziedziczenia. Zniesienie PCC w opisywanym przypadku to nie jedyna korzystna zmiana wprowadzona przez nową ustawę. Jednocześnie podwyższono do 6% stawkę tego podatku dla zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Przykładowo: przy zakupie mieszkania o wartości 500 tys. złotych, podatek wyniósłby aż 30 tys. zł. Ta zmiana ma na celu ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Jeśli izba wyższa zgłosi poprawki, projekt powróci do Sejmu, który będzie nad nimi głosował. Następnie będzie oczekiwał na podpis Prezydenta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy mogą zostać wdrożone jeszcze przed wakacjami. Miejmy nadzieję, że zostaną szybko wprowadzone w życie, dając kolejny impuls dla rozwoju rynku mieszkaniowego i poprawy warunków życia wielu osób.