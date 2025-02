Rozliczenie PIT 2024 dla freelancerów i samozatrudnionych

Ministerstwo Finansów uruchomi elektroniczne rozliczanie PIT od 15 lutego 2025 roku. Zmiany w stosunku do roku poprzedniego dotyczą głównie form składania deklaracji. Freelancerzy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas na złożenie deklaracji podatkowych do 30 kwietnia.

Digitalizacja procesów podatkowych znacząco ułatwia rozliczenia, szczególnie freelancerom współpracującym z wieloma podmiotami. System automatycznie agreguje dane z różnych źródeł, minimalizując ryzyko pominięcia któregokolwiek z przychodów - wyjaśnia Jakub Kania, Prezes Zarządu EDK Consulting Sp. z o.o.

Formy rozliczenia dla freelancerów

Startują rozliczenia PIT dla freelancerów Freelancerzy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas na złożenie deklaracji podatkowych do 30 kwietnia.

Platformy pośredniczące w zleceniach znacząco upraszczają kwestie podatkowe, szczególnie przy współpracy z podmiotami zagranicznymi. Freelancer otrzymuje jeden dokument rozliczeniowy zamiast wielu od różnych zleceniodawców - mówi Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu Freelancehunt.

Rozliczenia międzynarodowe

Elektroniczne rozliczenie PIT

Należy pamiętać o terminowym złożeniu zeznania podatkowego. Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie może skutkować nałożeniem kary finansowej przez organ podatkowy. Po złożeniu zeznania istnieje możliwość jego korekty bez ryzyka sankcji ze strony urzędu skarbowego - przypomina Adam Radom, doradca podatkowy z firmy Kania Radom TAX&LEGAL.

Kluczowe zmiany w rozliczeniach PIT za 2024 rok dotyczą przede wszystkim form składania deklaracji oraz dostępnych narzędzi elektronicznych. System Twój e-PIT został rozbudowany, umożliwiając automatyczne pobieranie danych od płatników i wstępne uzupełnianie deklaracji.Freelancerzy prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form rozliczenia podatkowego. Podstawową opcją jest rozliczenie według skali podatkowej na druku PIT-36, gdzie dochody do 120 tysięcy złotych opodatkowane są stawką 12%, a nadwyżka powyżej tego progu stawką 32%. Alternatywnie mogą wybrać podatek liniowy, składając PIT-36L ze stałą stawką 19% niezależnie od wysokości dochodu. Dla przedsiębiorców preferujących uproszczone formy dostępny jest również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rozliczany na druku PIT-28.Osoby świadczące usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne rozliczają się na formularzu PIT-37. Dotyczy to zarówno umów zlecenie, jak i umów o dzieło. W przypadku rozliczenia według skali podatkowej istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, co może być korzystne przy wyższych dochodach.Coraz popularniejszą opcją staje się współpraca z platformami freelancerskimi, które znacząco upraszczają kwestie podatkowe. W tym modelu freelancer otrzymuje jeden zbiorczy PIT-11 obejmujący wszystkie zrealizowane zlecenia, a platforma automatycznie odprowadza zaliczki podatkowe. To rozwiązanie jest szczególnie wygodne dla osób współpracujących z wieloma klientami w ciągu roku.Freelancerzy świadczący usługi dla podmiotów zagranicznych zobowiązani są do złożenia zeznania na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, który służy do wykazania dochodów z zagranicy. Współczesne platformy freelancerskie umożliwiają wystawianie faktur międzynarodowych nawet osobom nieposiadającym zarejestrowanej działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach należy jednak pamiętać o różnicach w stawkach VAT przy rozliczeniach międzynarodowych oraz o obowiązujących umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania ponieważ nie wszystkie rozliczają to automatycznie.Ministerstwo Finansów udostępnia różne narzędzia do elektronicznego rozliczenia podatku. Usługa Twój e-PIT automatycznie pobiera dane od płatników i wypełnia deklarację. Podatnik może zweryfikować poprawność danych, uzupełnić ulgi podatkowe oraz wskazać organizację pożytku publicznego, której przekaże 1,5% podatku. Jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2025 roku.