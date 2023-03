Eksperci ostrzegają: Twój e-PIT nie uwzględnia wszystkich ulg i odliczeń

Jesteśmy na półmetku sezonu rozliczeń podatkowych. Zdecydowanie tegoroczne rozliczenia PIT należą do najtrudniejszych dla podatników w przeciągu ostatnich lat. W zeznaniu za 2022 rok pierwszy raz mają swoje odzwierciedlenie zmiany wprowadzone przez Polski Ład, a są to często skomplikowane i zawiłe zapisy. Resort finansów zachęca, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT, a my podpowiadamy jakich ulg rządowy program automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić na rządowych zmianach.

Czego Twój e-PIT sam nie policzy?

zmian w ulgach na dzieci np. ulgi na dziecko pełnoletnie, które nadal się uczy lub niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko,

np. ulgi na dziecko pełnoletnie, które nadal się uczy lub niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko, innych ulg, które przysługują podatnikowi w tym roku np. ulgi rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej;

np. ulgi rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej; nowych ulg, które zostały wprowadzone w tym roku np. ulgi dla rodziny 4+, ulgi dla seniora, ulgi na powrót;

np. ulgi dla rodziny 4+, ulgi dla seniora, ulgi na powrót; darowizn i odliczeń np.: z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na IKZE;

np.: z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na IKZE; zmiany sposobu rozliczania , np. na wspólny z małżonkiem lub na taki, którzy przysługuje osobie samodzielnie wychowującej dzieci;

, np. na wspólny z małżonkiem lub na taki, którzy przysługuje osobie samodzielnie wychowującej dzieci; zmian numeru rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty.

Przysługujące ulgi a wytyczne resortu finansów

Przygotowanie przez administrację podatkową zeznania z ulgą dla pracujących seniorów nie oznacza, że podatnik automatycznie ma do niej prawo. Analogicznie do przygotowanego zeznania z ulgą na dzieci (na podstawie ubiegłorocznego zeznania) nie oznacza, że podatnik ma do niej prawo w określonym wymiarze (…). Jeśli podatnik nie dokona zmiany w przygotowanym zeznaniu, to zostanie ono automatycznie akceptowane w ostatnim dniu terminu na jego złożenie, ale to nie gwarantuje poprawności merytorycznej tego zeznania - czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

Kto powinien zweryfikować swojego PIT-a?

PIT można rozliczyć też przez e-Deklaracje

Wnioski, czyli system Twój e-PIT może się pomylić!

Na początku marca 6 mln Polaków złożyło zeznanie podatkowe za 2022 rok – tak wynika z danych podanych przez resort finansów. Co trzeci rozliczający się w tym okresie nie skorzystał z usługi Twój e-PIT i rozliczył się w inny sposób. Przypomnijmy – roczne rozliczenie PIT (PIT 37 lub PIT 38) czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl. Jednak, jak podaje Ministerstwo Finansów, konieczna jest weryfikacja danych oraz dopisanie wszystkich przysługujących nam ulg i odliczeń Z danych zebranych przez e-pity.pl wynika, że rządowym.in.:W tym roku pojawiły się nowe ulgi i odliczenia, z których można skorzystać, a przez zmianę skali podatkowej z 17% na 12% zwrot podatku może czasem wynieść nawet kilka tysięcy złotych, np. w przypadku PIT rozliczonego wspólnie z małżonkiem rodziny wielodzietnej.Należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak została wyliczona ulga z tytułu wychowania dzieci.– wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl.Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zwróciło się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie poprawności automatycznie przygotowanych zeznań rocznych w przypadku osób korzystających z ulgi dla pracującego seniora , czy też ulgi dla rodziców wychowujących 4 lub więcej dzieci.Oznacza to, że każdy podatnik powinien sprawdzić swojego PIT-a i wpisać przysługujące mu ulgi.Sprawdzić powinni zarówno ulgi dające uprawnienie do zwolnienia z opodatkowania przychodów do kwoty 85.528 zł (tj. ulgi dla pracujących seniorów), ulgi dla rodziny 4+, ulgi na powrót czy też dla osób poniżej 26 roku życia, jak również najbardziej popularną ulgę na dzieci, czy ulgę rehabilitacyjną.Warto także pamiętać, że wszystkie te przypadki obwarowane są wieloma warunkami i założeniami, które podatnik powinien sprawdzić.Podatnicy mierzą się ze sporymi zmianami, a dodatkowo w połowie marca br. Ministerstwo Finansów poinformowało, że przywróci możliwość składania zeznania rocznego PIT-37 poprzez e-deklaracje. Jeśli chodzi o rządowe narzędzia, w bieżącym okresie rozliczeniowym, podatnicy mogli do tej pory rozliczyć PIT-37 i PIT-38 jedynie poprzez usługę Twój e-PIT . Z jakiego powodu resort finansów zdecydował się przywrócić e-deklaracje w samym środku gorącego okresu rozliczeń podatkowych?– tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.pl.Przygotowana przez Twój e-PIT propozycja rozliczenia zeznania. Wartości przyjęte w poszczególnych pozycjach mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości, a przez to zniekształcać zeznanie roczne podatnika. Zawarte w Twój e-PIT rozwiązania nie zawsze umożliwiają rozliczenie zgodnie z wytycznymi z ustaw oraz według interpretacji podatkowych Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).– wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.pl.Warto zatem podkreślić, że rozliczenie roczne wskazane przez Twój e-PIT powinno być przez podatników każdorazowo weryfikowane i w razie konieczności poprawione.