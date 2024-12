Grudzień niesie ze sobą nie tylko świąteczną gorączkę, ale też widmo zbliżającego się rocznego rozliczenia PIT. Ostatnie tygodnie roku pozwalają świadomym podatnikom i przedsiębiorcom, skorzystać ze skutecznych sposobów na obniżenie podatku. Ulgi, odliczenia, darowizny mogą realnie wpłynąć na wysokość podatku lub kwotę zwrotu. Serwis PITax przygotował praktyczny poradnik, w którym podpowiada sprawdzone metody na odczucie ulgi w okresie rozliczeniowym.

Grudzień to kluczowy moment dla każdego, kto chce świadomie zarządzać swoim zobowiązaniem podatkowym. Odpowiednie zaplanowanie wydatków i świadome korzystanie z dostępnych ulg stwarzają przestrzeń do oszczędności i reinwestowania środków. A w konsekwencji do budowania stabilności finansowej, na czym powinno zależeć każdemu - zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym - mówi Mateusz Musiał, ekspert podatkowy PITax.

Kwota wolna od podatku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak obniżyć podatek PIT za 2024 rok? Ulgi, odliczenia, darowizny mogą realnie wpłynąć na wysokość podatku lub kwotę zwrotu.

Ulga prorodzinna

Twórczość się opłaca…

… tak jak i małżeństwo

Warto wspierać sport oraz kulturę i zmniejszyć swoje podatki

Inwestycje w rozwój przynoszą podwójne korzyści

Wyposaż się w wydatki

Odpowiednie przygotowanie do rozliczenia PIT to szansa na poprawę sytuacji finansowej w nadchodzącym roku, ponieważ w portfelu podatnika może zostać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej. Jak tego dokonać? Istnieje wiele sposobów na obniżenie podatku za 2024 rok - co ważne, jeszcze nie jest za późno, aby z nich skorzystać - i możemy je podzielić na kilka kategorii. Począwszy od korzystania z ulg podatkowych , poprzez darowizny, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, strategiczne zaplanowanie wydatków, a kończąc na optymalizacji dochodów i składek.Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, składając deklarację PIT-36 lub PIT-37, mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł, co oznacza brak konieczności zapłaty 12% podatku od tej części dochodu. To oszczędność rzędu 3 600 zł. Dodatkowo, wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako samotny rodzic pozwala na podwojenie tej kwoty, co przy odpowiednich dochodach przekłada się na oszczędności podatkowe sięgające nawet 7200 zł. Narzeczeni, którzy pobiorą się nawet ostatniego dnia roku, będą mogli wspólnie rozliczyć podatki za cały 2024 rok.Ulga prorodzinna cieszy się bardzo dużą popularnością. Nie wszyscy jednak mają świadomość, że rodzice pracujących pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, także mogą skorzystać z tej możliwości. Kluczowym warunkiem jest jednak to, aby dochody dziecka w 2024 roku nie przekroczyły 21 371,52 zł. Jeśli ten limit zostanie zachowany, rodzice mogą skorzystać z ulgi, która wynosi od 92,67 zł miesięcznie (na pierwsze dziecko) do nawet 225 zł miesięcznie (na czwarte i każde kolejne dziecko), co w skali roku daje od 1 112,04 zł do aż 6 924,12 zł oszczędności. Aby nie stracić tej możliwości, warto monitorować zarobki dziecka i w odpowiednim momencie zadbać o jego zasłużony… odpoczynek.50% koszty uzyskania przychodu to atrakcyjna ulga podatkowa dla osób wykonujących działalność twórczą, artystyczną, badawczo-rozwojową czy naukową. Jeśli podatnik przenosi prawa autorskie lub udziela licencji na wykorzystanie swoich prac, może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Limit autorskich kosztów wynosi aż 120 000 zł rocznie, co pozwala na znaczne oszczędności albo atrakcyjny budżet na dalsze rozwijanie swojej twórczości. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie tej preferencji wymaga dokładnej analizy umowy i spełnienia określonych wymogów.Małżonkowie, którzy są związani wspólnością majątkową i wynajmują nieruchomość w prywatnym zakresie (nie jest to związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu. Dzięki temu jeden z małżonków będzie mógł zastosować niższą stawkę ryczałtu (8,5%) do wyższego progu przychodu, czyli do 200 000 zł. to działanie pozwoli zaoszczędzić nawet 4 000 zł.Nowa ulga sponsoringowa to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą wspierać sport, kulturę lub szkolnictwo wyższe i jednocześnie zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe. To rozwiązanie pozwoli na odliczenie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszt uzyskania przychodu oraz dodatkowe 50% od podstawy opodatkowania. Jakie wydatki mogą zostać objęte ulgą? Zakup sprzętu sportowego, finansowanie stypendiów naukowych, wsparcie instytucji kulturalnych, a także organizacja imprezy sportowej lub artystycznej (ale niebędącej imprezą masową!).Koniec roku to dobry czas na inwestycje we własny rozwój, a przede wszystkim w podniesienie kwalifikacji. Wydatki na edukację, takie jak czesne, opłaty za egzaminy czy koszty dojazdu mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów, które pomniejszają podstawę opodatkowania — dochód. Warto pamiętać o dwóch kwestiach: zachowaniu dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki (np. fakturę, rachunek imienny dyplom ukończenia studiów czy certyfikaty otrzymane po szkoleniu), a także zachowaniu związku wybranych kursów z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub profilem działalności firmy.Grudzień to dobry moment na weryfikację dotychczasowych zarobków. Jeśli przychód jest wysoki, a co za tym idzie – podatek dochodowy również, warto rozważyć poniesienie wydatków, które zmniejszą dochód i jednocześnie poprawią komfort pracy. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest zainwestowanie w wyposażenie biura lub jego remont. Może warto w końcu wymienić wysłużone krzesła biurowe na nowe albo kupić nową niszczarkę do dokumentów? Wydatki do kwoty 10 000 zł można wliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Trzeba pamiętać, że wydatki przekraczające ten limit, mogą zostać uznane za środek trwały i tym samym podlegać amortyzacji. Na przydatne zakupy jest czas do 31 grudnia.