Miliard złotych wsparcia w rękach podatników - warto przekazać 1%

W zeszłym roku ponad 15 mln podatników zdecydowało się przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP). Łączna kwota tego wsparcia wyniosła niemal miliard złotych. Może się wydawać, że procent należnego podatku to niewielka kwota, jednak dla OPP to bardzo potrzebne wsparcie. Wiele z nich może funkcjonować głównie dzięki środkom z "jednego procenta".

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak przekazać 1% podatku?

Kto może przekazać 1 procent?

Czy 1% podatku jest przekazywany także z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia w Twój e-PIT?

Czy emeryt może przekazać 1% podatku?

Kto nie może przekazać 1%?

Emeryci też mogą przekazać 1%

Kto nie przekaże 1%?

Podatnicy w swoich zeznania rocznych mogą wskazać podmiot uprawniony do otrzymania 1%. Państwo, w ich imieniu, przekazuje wsparcie wybranej organizacji, która jest wpisana do KRS i może zostać beneficjentem „jednego procenta”. Warto pamiętać, że ten 1% stanowi wartość podatku przekazanego do fiskusa. W związku z tymJeśli podatnik samodzielnie rozlicza i składa PIT, to najprawdopodobniej ten 1% zostanie odpowiednio przekazany. Księgowi zazwyczaj proszą o wskazanie numeru KRS wybranego podmiotu.Nieco problemów może stwarzać zautomatyzowany system „Twój e-PIT”. Jest to dla podatników duże ułatwienie, gdyż nie muszą sami rozliczać PIT-u. Jednak mogą przegapić możliwość przekazania swojego 1%, ponieważ w systemie trzeba te informacje wpisać ręcznie.Podatnik ma bowiem prawo do odliczenia 1%, ale nie musi tego robić. Zależy to tylko od jego woli. Warto więc zalogować się do systemu i ręcznie wprowadzić dane OPP, do której ma trafić 1%. Nie jest to skomplikowane i czasochłonne, wystarczą 3 kroki: logowanie, wpisanie KRS organizacji i akceptacja.Jeśli podatnik nie posiada Profilu Zaufanego lub konta w systemie ePUAP, może się zalogować wpisując wartość zeszłorocznego zeznania PIT lub tegorocznego PIT-11 otrzymanego od pracodawcy.Warto pamiętać też o osobach, które pobierają rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj dostają one z ZUS-u gotowe i już rozliczone zeznanie na druku PIT-40A/PIT-11.Emeryci i renciści, którzy chcieliby przekazać 1% swojego podatku również powinni zalogować się do systemu „ Twój e-PIT ” lub złożyć PIT indywidualnie poza systemem, wskazując numer KRS wybranej OPP. Jeśli seniorzy nie są technicznie zaawansowani lub nie wiedzą, że mogą wesprzeć wybraną organizację, warto im w tym pomóc.Podatników w Polsce jest ok. 26 mln. Oczywiście nie każdy będzie mógł przekazać swój 1%.– np. gdy korzysta się z różnych ulg podatkowych, kwoty wolnej lub PIT dla młodych. Jeśli jednak ktoś płaci podatki, to zachęcam, aby zwrócił na to uwagę. Warto pomagać. W naszych rękach jest olbrzymia kwota do rozdysponowania na ważne cele. To my sami możemy zdecydować, kogo wesprzemy. Ostatnie lata pokazują ile dobrego robią różne organizacje niosące pomoc tam, gdzie brakuje jej choćby ze strony państwa.