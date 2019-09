Ulga na wymianę kasy fiskalnej?

Co do zasady z ulgi na zakup kasy fiskalnej można skorzystać tylko raz, tj. gdy urządzenie to zostanie zakupione po raz pierwszy (i ewidencja zostanie na niej rozpoczęta w ustawowym terminie). Późniejsze zakupy nowych urządzeń w miejsce starych bądź zwiększanie liczby takich kas nie jest już premiowane przez ustawodawcę. Obecnie występuje tutaj pewien wyjątek.

Obowiązkowa wymiana na kasy on-line

Szerzej na temat terminów wymiany kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line pisaliśmy m.in. w artykule: Nowe kasy fiskalne (online) 2019

Ulga na zakup kasy fiskalnej

powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz w obowiązujących terminach rozpoczęli oni prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu tego rodzaju kas,

nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,

powstał ustawowy obowiązek wymiany kas starego typu na kasy on-line.

Resort finansów wyjaśnia

W objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 11.07.2019 pt: „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” czytamy:

Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas online przed terminem wskazanym w ustawie (i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży) ma prawo do zwrotu „ulgi” na zakup kas rejestrujących online przed datą graniczną (np. 1 lipca 2020 r.).

(…) „Ulga” na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.

Z dniem 1 maja 2019 r. zostały znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące kas fiskalnych. Zmianom tym towarzyszyło wprowadzenie także nowych rozporządzeń wykonawczych w sprawie kas rejestrujących i w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.Zmiany dotyczyły wprowadzenia do funkcjonowania tzw. kas on-line. Firmy nie musiały jednakże od razu wymienić starych kas na urządzenia nowego typu. Mało tego – obecnie na rynku nadal można jeszcze nabywać urządzenia, które nie łączą się automatycznie z ministerialną bazą danych i nie przekazują dokonywanych na bieżąco operacji.Część podatników będzie jednak musiała obowiązkowo wymienić stare kasy fiskalne na urządzenia on-line. Obowiązki te obejmą tzw. branże wrażliwe, gdzie zdaniem resortu finansów istnieje duże pole do nadużyć. Są to m.in. mechanicy samochodowi, podmioty dokonujący sprzedaży paliw, świadczący usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, itd.Podatnicy z wybranych branż mają obowiązek wymiany kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line, kolejno z dniem 1 stycznia 2020 r., 1 pica 2020 i 1 stycznia 2021 r.Ustawodawca refunduje podatnikom część wydatków związanych z zakupem pierwszej (bądź pierwszych) kasy fiskalnej. Otóż podatnicy mają prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Obecnie ulga taka obejmuje już tylko urządzenia on-line (szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Ulga na zakup kasy fiskalnej online od maja 2019 r. podatnikom, u których:Ostatni z punktów jest nowością. Pozwala on bowiem na ponowne skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej podatnikowi, który już wcześniej kasy fiskalne u siebie stosował (i w stosunku do których mógł skorzystać z odliczenia).Co przy tym niezwykle ważne, podatnik nie musi czekać – aż przyjdzie ustawowy termin wymiany urządzeń fiskalnych na nowego typu. Dobrowolnie może bowiem taką kasę zakupić już teraz, zacząć ją stosować i skorzystać z odliczenia. Musi jednak wówczas pamiętać, że ulgi nie rozliczy już przy zakupie kolejnych urządzeń w przyszłości.