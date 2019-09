Odsetki od kredytu na wkład do spółki osobowej nie są kosztem podatkowym

Gdy zaciągnięty kredyt służy sfinansowaniu objęcia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej nie finansują działalności podatnika a jedynie nabycie udziału w spółce osobowej, czyli prawa do odpowiedniej części przychodów i kosztów z takiego udziału. Płacone z tego tytułu odsetki nie będą w związku z tym kosztami podatkowymi - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.09.2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.302.2019.1.AM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Bacho Foto - Fotolia.com Nie każdy kredyt służy działalności gospodarczej Kredyt czy pożyczka zaciągnięta na poczet nabycia praw i obowiązków mających stanowić wkład do spółki osobowej, nie wykazuje związku z bieżącą działalnością wnoszącego go do tej spółki. Nie służy też uzyskiwaniu przychodów przez tę spółkę. W efekcie płacone z tego tytułu odsetki nie stanowią kosztów podatkowych w CIT.

Wnioskodawca – spółka z o.o. , zamierza założyć z drugim wspólnikiem spółkę komandytową (spółkę celową, która po realizacji postawionego jej przedsięwzięcia zostanie zlikwidowana). Przychody oraz koszty uzyskania przychodów związane z udziałem w spółce osobowej łączyć się będą z przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów każdego ze wspólników spółki osobowej w proporcji do przysługującego wspólnikowi prawa do udziału w zysku, a więc także z przychodami i kosztami wnioskodawcy.Wnioskodawca, tytułem nabycia udziałów w spółce osobowej, wniesie do niej nabyty ogół i praw i obowiązków (dalej OPIO). Na nabycie OPIO spółka z o.o. zaciągnie kredyt bądź pożyczkę. Do momentu spłaty kwoty głównej kredytu/pożyczki, spółka z o.o. będzie zobowiązania uiszczać wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału w postaci odsetek. Całość środków pozyskanych w wyniku uzyskania finansowania zewnętrznego zostanie wykorzystana do nabycia OPIO spółki osobowej. Środki na spłatę odsetek od uzyskanego finansowania zewnętrznego będą pochodziły z uzyskiwanych ze spółki osobowej dochodów opodatkowanych na poziomie wnioskodawcy.Zadano pytanie, czy płacone przez spółkę odsetki od kredytu/pożyczki będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu pomniejszający przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów