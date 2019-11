Ważne zmiany w podatku CIT 2019/2020

Od początku 2019 roku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały znowelizowane aż siedmiokrotnie. Na tym jednak nie koniec. Ustawodawca przewiduje kolejne regulacje w zakresie rozwiązań dotyczących CIT. Eksperci z firmy inFakt opowiadają o najważniejszych spośród nich.

Biała lista podatników

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako czynny podatnik VAT.

zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo

w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów.

dane sprzedawcy oraz odbiorcy należności, w tym numery identyfikacyjne;

numer rachunku zlecającego płatność;

numer rachunku przyjmującego płatność;

krótką informację na temat transakcji, w tym numer faktury.

Wprowadzenie w ustawie o VAT tzw. białej listy podatników niesie ze sobą również zmiany w ustawie o CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.W przypadku gdy podatnik – który na podstawie umowy zawartej z czynnym podatnikiem VAT albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania od niego należności za towary lub usługi potwierdzone fakturą i przekazania jej w całości albo części – dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście, to u takiego podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu.Przychód ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów.Dodatkowo podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność jednorazowej transakcji na rzecz innego przedsiębiorcy (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł, pod warunkiem, że:Jeżeli podatnik zaliczy te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, co nastąpi z naruszeniem przepisów, będzie zobowiązany do:Dotyczy to miesiąca, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności Regulacji tych nie stosuje się do podatników, którzy złożą zawiadomienie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza białej listy podatników. Zawiadomienie, zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, należy złożyć w ciągu trzech dni liczonych od dnia zlecenia przelewu. Warto zaznaczyć, że chodzi o dni kalendarzowe, co oznacza, że jeśli przelew został zlecony w piątek, to zawiadomienie należy złożyć najpóźniej w poniedziałek.Ustawodawca nie określił wzoru zawiadomienia, natomiast w praktyce warto, aby w nim wskazać:Zawiadomienie warto przygotować w dwóch egzemplarzach, jeden dla US oraz drugi jako kopię do dokumentów księgowych, który zostanie oznaczony przez US.Zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. od 25 października 2019 podatnicy, którzy osiągają dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie zatrudniają pracowników, mogą składać deklaracje CIT-8 w postaci papierowej. Warto zaznaczyć, że taka możliwość obowiązuje także dla dochodów uzyskanych w 2018 roku.– mówi Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w firmie inFakt. –19 lipca 2019 roku została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Głównym celem wprowadzenia zmian jest ochrona wierzycieli poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących rozliczania ulgi na złe długi. Od 2020 roku podatnik będzie miał prawo skorzystania z ulgi w podatku CIT. Ulga konstrukcyjnie zbliżona jest do ulgi na złe długi funkcjonującej w podatku VAT.Zgodnie z ustawą o CIT podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Rozliczenia będzie mógł dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.Warto zaznaczyć, że zmniejszenia będzie można dokonać także na etapie obliczania zaliczki na podatek CIT. Rozliczenia można dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie. W momencie uregulowania zobowiązania dłużnik nabywa prawo do korekty zwrotnej. Korektę rozlicza się w deklaracji za okres, w którym uregulowano zobowiązanie.Od 2020 r. będzie obowiązywała nowa kwota limitu określającego małego podatnika, za którego będzie się uważać takiego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 milionów euro. Kwotę należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do tysiąca złotych.Od 2020 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz kwot, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r.