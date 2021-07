Zapłata z opóźnieniem a ulga na złe długi w CIT

Nie tylko VAT, ale także podatek dochodowy jest obecnie objęty ulgą na złe długi. Dłużnik, który nie zapłaci na czas swojego zobowiązania, musi dokonać odpowiedniej korekty kosztów. Co jednak w sytuacji, gdy faktura dotrze z dużym opóźnieniem?

Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych



Zwiększenia takiego co do zasady dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie – jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane. Z przytoczonych wyżej regulacji wynika m.in. to, że dłużnik ma obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania (bądź zmniejszyć stratę) o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane.Zwiększenia takiego co do zasady dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie – jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Dłużnicy nie tylko w VAT muszą pamiętać o uldze na złe długi, ale także w podatku dochodowym. W tym ostatnim regulacje prawne zdają się być bardziej zawiłe. Bo dla przykładu podatnik, który zapłacił w 2021 r. zobowiązanie dotyczące roku 2020, które teoretycznie ulga na złe długi objęła już w roku 2020, może je uwzględnić przy liczeniu podstawy opodatkowania w zeznaniu za ten rok.

Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych

Załóżmy dla przykładu, że w lipcu 2020 r. spółka nabyła usługę IT od podmiotu niepowiązanego. Kontrahent wystawił w tym miesiącu fakturę, której termin płatności przypadał w sierpniu. Faktura jednak nie trafiła do nabywcy – ten otrzymał ją dopiero w marcu 2021 r., a płatności dokonał miesiąc później – w kwietniu 2021 r. CIT za 2020 r. został złożony w czerwcu 2021 r. Kiedy fakturę ująć w kosztach podatkowych Od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca wprowadził ulgę na złe długi w podatkach dochodowych w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań. W ustawie o CIT regulacje te znalazły się w art. 18f i art. 25 ust. 19-25. Stosuje się je do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r. (z wyjątkiem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; regulacji nie stosują też dłużnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i spełniają przesłanki wskazane w art. 38i ustawy o CIT).Opisane zasady są stosowane bez względu na termin ujęcia danego zobowiązania w kosztach podatkowych, zaś 90-dniowy termin o którym mowa wyżej, jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu upływu terminu płatności określonego na fakturze lub umowie.W naszym przypadku 90-dniowy termin upłynął jeszcze w 2020 r. Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak fakt, że spółka uregulowała to zobowiązanie jeszcze przed złożeniem rozliczenia rocznego CIT-8 za 2020 r.Nadto sam fakt nieterminowej zapłaty zobowiązania nie skutkuje brakiem prawa do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.W pierwszej kolejności, w omawianej sprawie musimy założyć, że zakup usługi IT spełnia definicję kosztu podatkowego. Jest to zapewne koszt pośredni, którego nie da się przyporządkować do konkretnego przychodu, a który pozostaje w związku z uzyskiwanymi przez spółkę przychodami.Generalna zasada ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi tutaj, że koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (por. art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się natomiast dzień,na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT).W celu określenia, kiedy koszt powinien być ujęty w księgach rachunkowych, trzeba się odnieść do przepisów ustawy o rachunkowości. I tak zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy - nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.Nadto art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazuje, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.W związku z tym, jeżeli faktura została otrzymana jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2020, spółka była uprawniona do ujęcia jej w księgach za ten właśnie rok i wydatek ten powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku 2020 (zarówno bilansowo jak i podatkowo).