Małżonkowie mają jeden limit w ryczałcie dla przychodów z najmu

Jeden limit ryczałtu przy najmie nieruchomości

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów z najmu wynosi 8,5% ich wartości, ale do wysokości 100.000 zł. Po przekroczeniu tego progu ryczałt wzrasta do 12,5% podatku. Co do zasady każdy podatnik ma odrębny limit za wyjątkiem małżonków. W ich przypadku jest on wspólny.