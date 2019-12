Usługi budowlane na rzecz właściciela budynku z odwrotnym obciążeniem?

W odniesieniu do nabytych usług budowlanych, refakturowanych następnie na najemców lokali użytkowych, w części w jakiej zostały spełnione warunki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust., 1h ustawy o VAT, należy stosować mechanizm odwrotnego obciążenia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.11.2019 r. nr 0115-KDIT1-3.4012.609.2019.2.AT.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Także właściciel nieruchomości rozlicza odwrotne obciążenie od remontu Czy usługi budowlane wykonywane na rzecz właściciela budynku mogą być rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia? Okazuje się że w określonych sytuacjach tak. Będzie tak m.in. gdy właściciel takiej nieruchomości kosztem remontu obciąży najemców poszczególnych lokali w niej się znajdujących. Tutaj bowiem występuje on nie jako inwestor, a jako wykonawca usługi budowlanej, korzystający z usług podwykonawców.

Podatnik A, będący czynnym podatnikiem VAT, działa bezpośrednio na zlecenie właściciela budynku biurowego, tj. spółdzielni (również czynnego podatnika VAT). Podatnik A świadczy usługi remontu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku biurowym, a mieszczące w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Na podstawie zawartych porozumień z najemcami spółdzielnia obciąży ich częścią kosztów poniesionych na remonty (poprzez wystawienie faktur).Usługi remontowe zostały nabyte od dwóch różnych wykonawców, mieszczą się jednak w grupowaniu PKWiU 43.3. Zadana pytanie, czy spółdzielnia winna zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia do całości prac remontowych, czy jedynie w odniesieniu do tej części wykonanej usługi, która zostanie refakturowana na najemcę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów