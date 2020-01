Odliczenie VAT od zakupu nieruchomości w budowie

Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zaliczkowych, a potem z faktury końcowej dokumentujących zakup lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W tym celu należy zarejestrować się do VAT - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.01.2019 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.520.2019.1.PK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. S. Engels - Fotolia.com Odliczenie VAT od zaliczka na zakup budowanego lokalu W przypadku nieruchomości wchodzących do majątku małżeńskiego, przychody z tego tytułu oraz podatek VAT może rozliczać tylko jeden z małżonków. Może on też ubiegać się o zwrot VAT zarówno z faktur zaliczkowych jak i faktury końcowej dotyczących zakupu nowej nieruchomości. Aby jednak prawo to zrealizować, małżonek taki musi zarejestrować się na potrzeby podatku VAT

Wnioskodawca wraz z żoną uzyskuje obecnie przychody z najmu prywatnego lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe. Nie rozliczał do tej pory podatku VAT. Przychody te są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (zgodnie ze złożonym oświadczeniem w całości przez wnioskodawcę).Małżonkowie w październiku 2019 r. podpisali umowę przedwstępną z developerem na zakup własności lokalu niemieszkalnego z przylegającym do niego balkonem i miejscem postojowym, który będzie usytuowany w budynku usług turystycznych o funkcji mieszkalnej (apartamenty na wynajem). Wynajem lokalu zostanie powierzony firmie zajmującej się profesjonalnym wynajmowaniem na cele turystyczne (krótkoterminowe) sklasyfikowanym wg PKWiU 68.20.11 jako usługi wynajmu nieruchomości na własny rachunek opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.Przez okres trwania budowy będą dokonywane wpłaty zaliczek na poczet zakupu lokalu, które będą dokumentowane fakturami zaliczkowymi wystawionymi na imię obojga małżonków. Po oddaniu lokalu do użytku w stanie deweloperskim małżonkowie samodzielnie już będą ponosić nakłady na jego wykończenie. W związku z tym, że zakupiony lokal ma być przeznaczony na wynajem przez turystów, zostaną do niego zakupione pościele, ręczniki, sprzęt AGD itp.Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, występować o zwrot podatku naliczonego z otrzymywanych faktur zaliczkowych, a potem z faktury końcowej dotyczącej zakupu lokalu niemieszkalnego. W chwili rezygnacji ze zwolnienia z VAT i zarejestrowania jako podatnik VAT czynny wnioskodawca będzie obowiązany rozliczać dotychczas uzyskiwane przychody z najmu jako przychody opodatkowane (wynajem lokalu użytkowego opodatkowany wg stawki 23% i lokalu mieszkalnego na cele niemieszkaniowe) oraz przychody zwolnione (najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe).Wnioskodawca zadał pytanie, czy będzie mu przysługiwało prawo do zwrotu VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: